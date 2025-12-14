El Baxi Manresa anuncia la incorporació d'Eli Brooks

El Baxi Manresa ha anunciat aquest diumenge l'arribada d'Eli Brooks que signa contracte fins a final de temporada. Es tracta d'un combo que arriba en un moment molt necessari per als bagencs que tenen les baixes de Dani Pérez i Hugo Benítez per un temps indeterminat. A més, el nord-americà cobrirà una plaça vacant després de la marxa d'Alfonso Plummer en una operació que té com a objectiu millorar el conjunt manresà.
Brooks és un base-escorta nascut a Carolina del Sud, de 27 anys, 1,85 metres d'alçada i que ha estat una de les sensacions de la lliga alemanya amb els Gladiator Trier fins aquest mateix cap de setmana. Aquesta temporada ha acreditat unes mitjanes de 17,2 punts, 2,6 rebots i 6,2 assistències. Aquest dissabte, va contribuir amb 7 punts, 4 rebots i 3 assistències a la victòria del seu equip contra el Bonn (102-98) que el manté al liderat de la Bundesliga. A Europa també ha jugat amb l'Oldenburg, també alemany, i el Trieste italià.
A la Universitat de Michigan va batre el rècord de partits disputats amb un total de 158. Bona part d'aquesta xifra tan extensa cal buscar-la a la Covid-19 que va permetre als jugadors universitaris una temporada més la seva presència a la NCAA. Brooks va ser un jugador molt utilitzat pels seus entrenadors que poc a poc li van donar més confiança passant de ser un suplent molt valuós i ser líder i capità del seu equip.
Durant el seu periple universitari va participar en diverses iniciatives socials com la participació en programes de lectura, visites als hospitals i assistències en campus de bàsquet. L'any 2022 va el premi a l'esportivitat.