Vendes privades i promocions exclusives, el comerç de Manresa avança les rebaixes als seus clients

A les portes de la campanya de rebaixes, el comerç local busca fórmules per diferenciar-se de les grans cadenes. Les vendes privades i els descomptes personalitzats s'han consolidat com una eina per fidelitzar la clientela i plantar cara a les ofertes de les grans superfícies. Un exemple és la botiga de moda Roxand, a Manresa, que amb més de 40 anys de trajectòria ha apostat, per primera vegada, per una venda privada, adreçada exclusivament a les seves clientes, amb preus especials abans de l'inici oficial de les rebaixes. "Ens hem acostumat a comprar en grans magatzems on el tracte és impersonal, i iniciatives com aquesta et fan sentir més especial. És la clau del comerç local", explica Violeida Sánchez, clienta de l'establiment.
"Un regal avançat de Reis per a les meves clientes". Així defineix Alba Valverde, responsable de la botiga de moda Roxand de Manresa, la iniciativa que ha posat en marxa aquest cap de setmana al seu establiment. Es tracta de vendes privades amb descomptes exclusius per a les seves clientes més fidels. "No ho havia fet mai en els meus 41 anys de trajectòria, però volia oferir un petit regal que, alhora, ajudi les dones a sentir-se especials i empoderades", explica.
Entre les clientes, la satisfacció és evident. Per a moltes, anticipar-se a les rebaixes és una manera de garantir-se la talla o la peça desitjada. "Fer compres a última hora pot ser frustrant, perquè quan arriben les rebaixes moltes peces ja s'han esgotat. Així tens la seguretat de no perdre't res", afegeix la Montse Soler, una de les clientes, que ha vingut a buscar els últims regals de Reis.
Altres establiments també s'apunten a aquest tipus d'estratègia per competir amb les rebaixes de les grans cadenes. És el cas de la botiga centenària Iglesias Moda, que ofereix descomptes especials en determinades peces per als clients registrats, amb promocions com el 3x2. "Les nostres ventes privades permeten que els clients gaudeixin de preus exclusius i d'un tracte personalitzat que no trobaran en cap altre lloc", explica Valentí Cardona, propietari del negoci.
Per a Cardona, més enllà del producte, el tracte personalitzat és clau en el comerç local. "Coneixem les famílies dels nostres clients, sabem què busquen i els oferim moltes facilitats, com canvis o promocions especials, perquè se sentin realment valorats", conclou.