La Cavalcada dels Reis d'Orient 2026 marcarà l'inici d'una nova etapa a Manresa amb canvis rellevants en el format, l'organització i el desenvolupament de la festa, i amb una clara aposta per recuperar l'esperit participatiu de la ciutadania. Amb la implicació directa de 265 persones, nou carrosses totalment renovades i un recorregut ampli que culminarà a la plaça Major, la desfilada vol tornar a ser una celebració col·lectiva, propera i segura, sense perdre la màgia i la tradició que la caracteritzen.
Els detalls de la Cavalcada s'han donat a conèixer aquest dimecres en una roda de premsa al Centre Cultural el Casino, amb la participació de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; el director artístic, Enric Llort, i la presidenta de l'Agrupació Cultural del Bages, Imma Torrecillas.
Una Imma Torrecillas emocionada quan ha recordat la implicació de tothom per fer una Cavalcada espectacular ha reivindicat que "volem que la Cavalcada de Manresa sigui la millor de les comarques centrals". Enric Llort, per la seva part, ha volgut desmarcar-se de la controvèrsia que s'havia generat els darrers dos anys assegurant que els Reis i tots els elements transmetran un missatge clar "que no serà susceptible a interpretacions".
Una cavalcada amb nou carrosses i un nou relat festiu
La Cavalcada de Reis 2026 estarà formada per nou carrosses completament renovades, tant en l'aspecte escenogràfic com en el plantejament artístic. Cada una d'elles comptarà amb arranjaments musicals pensats específicament per a l'ocasió, amb la voluntat d'oferir una experiència sonora i visual coherent i immersiva al llarg de tot el recorregut.
La desfilada s'estructurarà en dues parts diferenciades. En primer lloc, una part més cerimoniosa, encapçalada per les carrosses de l'Àngel, el Príncep Assuan i les de Ses Majestats els Reis d'Orient. En una segona part, de caràcter més dinàmic i festiu, desfilaran la carrosa del carbó, dues carrosses de regals i la carrosa dels caramels. Tot el conjunt estarà acompanyat per tabalers, grups de ball, mestres de cerimònies i portadors de fanals, amb una presència constant d'interacció amb el públic.
Arribada dels Reis i recorregut per la ciutat
El dilluns 5 de gener, a 1/4 de 7 de la tarda, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Manresa pel Pont Vell. Des d'allà, iniciaran un recorregut que pujarà pel carrer de Sant Marc i la Via Sant Ignasi, passarà per davant de la Fàbrica Nova, continuarà per la plaça Bonavista i el Passeig de Pere III fins a la Muralla del Carme. Posteriorment, la comitiva pujarà per la carretera de Vic, entrarà pel carrer Infants i acabarà a la plaça Europa.
En aquest punt, Ses Majestats baixaran de les carrosses i faran el tram final a peu fins a la plaça Major, passant pel carrer de Sobrerroca. A la plaça Major s'hi instal·larà un escenari circular que permetrà una visió òptima de l'acte final des de tots els angles. En aquest escenari, els Reis d'Orient adreçaran el seu missatge a la ciutat.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, donarà la benvinguda a Ses Majestats i els lliurarà la clau de la ciutat perquè puguin entrar a les llars i deixar els regals als infants. La festa es clourà amb alguna sorpresa final i el tradicional castell de focs.
Un nou paisatge sonor amb campanes i música
Una de les principals novetats d'enguany serà la incorporació d'un nou element sonor a la Cavalcada. Les campanes de la Seu de Manresa sonaran en dos moments clau: quan els Reis arribin pel Pont Vell i quan s'iniciï oficialment la desfilada. A més, les campanes de Crist Rei repicaran quan Ses Majestats passin per la plaça Neus Català. Aquesta incorporació vol reforçar el caràcter simbòlic de l'arribada dels Reis i vincular encara més la festa amb els espais emblemàtics de la ciutat.
Caramels repartits a mà per garantir la seguretat
Un altre dels canvis destacats de la Cavalcada 2026 serà la manera de repartir els caramels. Aquest any no es llançaran, com era habitual, sinó que diversos personatges associats a la carrosa dels caramels els repartiran en mà al llarg de tot el recorregut. L'objectiu és evitar les aglomeracions i situacions de risc que s'havien produït en edicions anteriors, especialment a prop dels vehicles.
Està previst repartir un total de 500 quilos de caramels, que, com en anys anteriors, provenen del comerç just, no contenen gluten i estan etiquetats en català. Aquesta mesura s'aplicarà a tot el recorregut i també als espais finals, reforçant el missatge de seguretat i cura cap als infants.
Una cavalcada feta amb la ciutadania
La recuperació de l'esperit participatiu és un dels eixos centrals de la nova etapa de la Cavalcada. De les 265 persones que hi participaran, unes 190 actuaran o formaran part directa de la comitiva, mentre que la resta s'encarregaran de tasques d'organització i col·laboració.
Per fomentar aquesta participació, l'Agrupació Cultural del Bages ha contactat amb nombroses entitats de la ciutat. Entre elles hi ha l'Esbart Manresà, l'Esbart Cor de Catalunya, diverses associacions veïnals, els esplais Vic-Remei i Can Cristu, la colla castellera Tirallongues, la Crica i Xàldiga. També hi col·laboren el Casal Dansaires Manresans i el Grup Sardanista Dintre el Bosc. Paral·lelament, l'Ajuntament de Manresa ha fet una crida oberta a la participació a través dels seus canals habituals de comunicació amb la ciutadania.
Direcció artística i equip creatiu
La direcció artística de la Cavalcada 2026 recau en el director, guionista i actor manresà Enric Llort Alegre. L'acompanya un equip d'experts en diferents àmbits artístics i tècnics. Els arranjaments musicals han anat a càrrec de Miquel Coll Trulls; el disseny, la coordinació i la direcció de l'escenografia de les carrosses, de Roger Farré Llort, i la creació i execució dels dissenys, de David Serra.
L'execució plàstica dels elements de les carrosses ha estat responsabilitat de Txema Rico; el muntatge dels elements de fusta, d'Arnau Farré Llort, i el muntatge elèctric, d'Enric Farré Castells. Les coreografies han estat creades per Sònia Serra Vila i Anna Llobet Mas; el maquillatge i la caracterització, per Esther Castellana Sala, i els arranjaments de vestuari, per Dolors Baró Huguet.
El Príncep Assuan, primer emissari reial
Com és tradicional, el Príncep Assuan serà el primer emissari reial a arribar a Manresa. Ho farà el divendres 2 de gener a les 5 de la tarda, amb una arribada al Casino. Des d'allà, ell i la seva comitiva recorreran a peu el centre de la ciutat fins a la plaça Major, on seran rebuts per una comitiva institucional.
Després d'uns breus parlaments, els infants podran entrar a les haimes reials instal·lades davant de l'Ajuntament per lliurar les seves cartes als patges i parlar amb el Príncep Assuan. El lliurament de cartes es podrà fer els dies 2, 3 i 4 de gener, de dos quarts de 6 a les 8 del vespre. Aquells infants que no hi puguin assistir presencialment podran dipositar els seus desitjos a la Bústia Reial situada al pati del Kursaal.
Mesures inclusives per a una festa accessible
L'organització ha previst diverses mesures per garantir que tothom pugui gaudir tant del lliurament de cartes com de la Cavalcada. El dia 2 de gener, els parlaments de la rebuda del Príncep Assuan s'interpretaran en llengua de signes. A més, els dies 2, 3 i 4 de gener s'habilitarà una cua específica per a persones amb diversitat sensorial o funcional per accedir a les haimes entre 2/4 de 6 i les 6 de la tarda.
Pel que fa a la Cavalcada, s'habilitarà un tram tranquil al carrer Infants, pensat per a persones que necessitin un entorn més calmat. En aquest espai es reduirà el volum de la música i, com a la resta del recorregut, els caramels es repartiran en mà. A la plaça Major també hi haurà un espai reservat, i els discursos dels Reis d'Orient s'interpretaran en llengua de signes.
Per accedir tant a la cua específica del lliurament de cartes com als espais reservats durant la Cavalcada, caldrà inscriure's prèviament a través d'aquest formulari.