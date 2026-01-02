Manresa rep el príncep Assuan i les llargues cues per lliurar la carta als Reis

El príncep Assuan ha arribat a Manresa aquest divendres 2 de gener per recollir les cartes dels infants adreçades als Reis d'Orient. La seva arribada ha tornat a generar una gran expectació, amb llargues cues de famílies que han volgut lliurar personalment els seus desitjos, en un format similar al dels darrers anys.
Arribada del primer emissari reial
Com és tradicional, el príncep Assuan ha estat el primer emissari reial a arribar a Manresa. Ho ha fet aquest divendres a la tarda, amb una arribada davant del Casino. Des d'aquest punt, el príncep i la seva comitiva s'han desplaçat a peu pel centre de la ciutat fins a la plaça Major, enmig de l'expectació i emoció dels infants i de nombrosos familiars que s'hi han aplegat per donar-li la benvinguda.
Un cop a la plaça Major, el príncep Assuan ha estat rebut per una comitiva institucional. Després d'uns breus parlaments, s'ha donat pas a un dels moments més esperats pels més petits: el lliurament de les cartes als patges reials i la trobada amb el príncep.
Lliurament de cartes a les haimes reials
Els infants poden lliurar les seves cartes a les haimes reials instal·lades davant de l'Ajuntament, un espai que reprodueix l'ambient màgic de l'Orient i que s'ha consolidat com un dels escenaris centrals dels actes previs a la nit de Reis. El lliurament de cartes es pot fer els dies 2, 3 i 4 de gener, en horari de 2/4 de 6 a les 8 del vespre.
Per a aquells infants que no puguin assistir-hi presencialment, s'ha habilitat la Bústia Reial al pati del Kursaal, on també poden dipositar els seus desitjos perquè arribin a mans de Ses Majestats.
Arribada dels Reis i recorregut per la ciutat
La Cavalcada de Reis tindrà lloc el dilluns 5 de gener. A un 1/4 de 7 de la tarda, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Manresa pel Pont Vell. Des d'allà, iniciaran un recorregut que passarà pel carrer de Sant Marc i la Via Sant Ignasi, davant de la Fàbrica Nova, la plaça Bonavista i el Passeig de Pere III, fins arribar a la Muralla del Carme.
La comitiva continuarà per la carretera de Vic, entrarà pel carrer Infants i finalitzarà a la plaça Europa. En aquest punt, els Reis baixaran de les carrosses i faran el tram final a peu fins a la plaça Major, passant pel carrer de Sobrerroca.
A la plaça Major s'hi instal·larà un escenari circular que permetrà una bona visibilitat de l'acte final. En aquest espai, Ses Majestats adreçaran el seu missatge a la ciutat, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, els donarà la benvinguda i els lliurarà la clau de la ciutat. L'acte es clourà amb alguna sorpresa final i el tradicional castell de focs.
Novetats: so i seguretat a la Cavalcada 2026
Entre les novetats d'enguany destaca la incorporació d'un nou paisatge sonor. Les campanes de la Seu de Manresa sonaran quan els Reis arribin pel Pont Vell i a l'inici oficial de la desfilada, mentre que les campanes de Crist Rei repicaran quan la comitiva passi per la plaça Neus Català.
Pel que fa a la seguretat, aquest any els caramels no es llançaran, sinó que es repartiran en mà al llarg de tot el recorregut. Està previst distribuir-ne un total de 500 quilos, provinents del comerç just, sense gluten i etiquetats en català, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i garantir una Cavalcada més segura per als infants.