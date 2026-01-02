Sant Vicenç de Castellet prepara la cavalcada de Reis amb novetats inclusives

Sant Vicenç de Castellet ultima els preparatius per a la cavalcada de Reis del 5 de gener, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb l'arribada de la comitiva pel pont i finalitzarà a la plaça Clavé cap a 3/4 de 9 del vespre. Enguany s'incorpora un tram silenciós per a infants i persones amb sensibilitat auditiva, i Ses Majestats repartiran prop de 650 quilos de caramels al llarg del recorregut.
Un recorregut màgic i més inclusiu
La cavalcada seguirà el recorregut habitual, acompanyada pels Romans i amb ambientació al carrer per reforçar la màgia de la nit més esperada per als infants del municipi. Una de les principals novetats d'aquesta edició és la incorporació d'un tram silenciós al carrer Puigdoller, una mesura que pretén fer l'esdeveniment més inclusiu i accessible per a persones amb sensibilitat auditiva o per als més petits que prefereixen un entorn més tranquil.
Renovació i seguretat en la desfilada
Des de l'Ajuntament i la Comissió de Reis destaquen que la cavalcada es troba en un procés de transformació que culminarà l'any vinent. Per motius estètics i de seguretat, enguany s'han retirat les quatre plataformes amb més de 50 anys d'antiguitat, substituïdes per cinc carrosses provisionals de lloguer que acolliran la comitiva.
Preparació de noves carrosses per al 2027
Paral·lelament, l'Ajuntament, conjuntament amb la Comissió de Reis, traurà a licitació aquest mateix any les noves carrosses, amb l'objectiu que estiguin llestes per a la cavalcada del 2027. Aquest projecte busca continuar millorant la qualitat, la seguretat i l'espectacularitat de la desfilada, mantenint l'arrelament d'una tradició molt valorada per la comunitat.