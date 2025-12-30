Els Reis d'Orient arribaran a Sant Fruitós amb una cavalcada plena de màgia i sorpreses

Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats del príncep Assuan, arribaran la nit del 5 de gener a Sant Fruitós de Bages amb una cavalcada carregada de fantasia. La desfilada recorrerà diversos carrers del municipi, incorporarà novetats pensades per a tots els públics i inclourà una zona silenciosa per garantir una celebració inclusiva.
Una arribada reial plena de màgia
La cavalcada dels Reis d'Orient començarà a 2/4 de 7 de la tarda a l'avinguda de les Brucardes. Des d'allà, la comitiva reial, formada per espectaculars carrosses i diferents personatges que acompanyaran Ses Majestats, es dirigirà cap a la plaça Alfred Figueras i continuarà el recorregut pels carrers del municipi.
Com cada any, la desfilada incorporarà novetats i sorpreses que volen mantenir viu l'esperit màgic de la nit més esperada pels infants, amb una posada en escena cuidada i pensada per a tots els públics.
Final al Cobert de la Màquina de Batre
El recorregut culminarà al Cobert de la Màquina de Batre, on Melcior, Gaspar i Baltasar rebran tots els nens i nenes del municipi. Aquest espai es convertirà, un any més, en el punt de trobada final entre els infants i els Reis d'Orient, en un ambient festiu i proper.
Una cavalcada inclusiva
Per tal de garantir que tothom pugui gaudir de la celebració, el tram del carrer Arquitecte Gaudí, entre el carrer Sant Valentí i el carrer Eugeni d'Ors, serà una zona silenciosa. Aquesta mesura està especialment pensada per a persones amb sensibilitat sensorial i vol facilitar una experiència més accessible i respectuosa.
Un gran treball col·lectiu
La cavalcada de Sant Fruitós de Bages és possible gràcies a la implicació d'unes 240 persones que treballen intensament en la preparació de les carrosses, l'organització del recorregut i la coordinació de tots els detalls. Un esforç col·lectiu que permet que els Reis arribin al municipi amb un ambient inoblidable i a l'alçada d'una nit tan especial.