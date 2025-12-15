Viladordis recupera el Carter Reial per Nadal amb un recorregut festiu pel barri

Viladordis tornarà a viure aquest Nadal una de les seves tradicions més estimades amb el retorn del Carter Reial, una iniciativa de l'Associació de Veïns i Veïnes amb el suport del Casal de Viladordis que vol omplir el barri de màgia, il·lusió i esperit comunitari.
El retorn d'una tradició molt arrelada
El Carter Reial tornarà a Viladordis aquest dissabte 20 de desembre, recuperant una tradició nadalenca que s'havia perdut amb el pas dels anys i que enguany es fa realitat gràcies a l'impuls de l'Associació de Veïns i Veïnes de Viladordis, amb el suport del Casal. La iniciativa vol posar en valor les celebracions populars que formen part de la identitat del barri i reforçar els vincles comunitaris en unes dates especialment significatives.
Recorregut pel barri i recollida de cartes
La cita serà a les 12 del migdia, coincidint amb l'hora del vermut. El Carter Reial farà un recorregut pel barri amb un vehicle molt peculiar abans d'arribar al Casal de Viladordis, on recollirà les cartes dels infants -i també dels no tan infants- amb els desitjos adreçats als Reis d'Orient. L'activitat es completarà amb el ja consolidat re-vermut del Casal, que s'allargarà fins a les 2 del migdia per a totes aquelles persones que vulguin compartir una estona festiva.
Nadal, comunitat i esperit participatiu
L'organització destaca que l'objectiu principal és tornar a omplir Viladordis de màgia i il·lusió, fomentant la trobada entre veïns i veïnes de totes les edats. En aquest sentit, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Viladordis assenyalen que "aquesta iniciativa neix amb la voluntat de recuperar tradicions que fomenten la trobada, la il·lusió i el sentiment de comunitat entre veïns i veïnes".
Crida a engalanar el barri
A més de convidar tothom a participar en l'activitat, l'AAVV fa una crida a totes les cases del barri perquè engalanin balcons i façanes, amb l'objectiu que Viladordis llueixi com mai i s'ompli d'ambient nadalenc. La proposta vol reforçar el caràcter rural, participatiu i familiar del barri i convertir la jornada en una celebració oberta i compartida.
L'activitat és oberta a tothom i s'emmarca dins les accions comunitàries que impulsa Viladordis per mantenir vives les seves tradicions i l'esperit de poble durant les festes de Nadal.