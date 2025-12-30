El Kursaal rep l'any nou amb el concert de Cap d'Any de la Banda de la Unió Musical del Bages

La sala gran del Kursaal de Manresa serà l'escenari, aquest dijous 1 de gener a les 7 del vespre, del tradicional concert de Cap d'Any de la Banda de la Unió Musical del Bages. Sota la direcció de Dídac Mirallas Vila, la formació donarà la benvinguda al nou any amb un programa ampli i festiu, en una cita que ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides.
Una cita consolidada per començar l'any
Un any més, la Banda de la Unió Musical del Bages obrirà l'any nou amb música en un concert que s'ha convertit en una tradició molt arrelada al Kursaal. L'actuació comptarà amb una dotzena llarga de peces de compositors reconeguts del repertori simfònic i popular, amb l'objectiu d'oferir una vetllada variada i accessible per a tots els públics.
Col·laboracions especials
Com ja és habitual en les darreres edicions, la banda estarà acompanyada en algunes peces per alumnes de l'Escola Municipal de Dansa de Moià Somnis, sota la direcció de Maite Guerrero Gómez. Enguany, a més, el concert comptarà amb la col·laboració especial del cantant Salva Racero, que aportarà la seva veu a algunes de les interpretacions del programa.
Un repertori ampli i festiu
La primera part del concert inclourà obres com Nordic Fanfare and Hymn de Jacob de Haan i Choreography de Robert Sheldon, així com Baba Yetu de Christopher Tin, en l'arranjament de Matt Conaway, i River of Life de Steven Reineke. També s'hi podrà escoltar una selecció de The Lion King, amb música de Hans Zimmer en arranjament de John Higgins i Pau Pujol, i Flight of the Piasa, de nou de Robert Sheldon.
A la segona part, el programa girarà cap a un to encara més festiu i popular, amb peces emblemàtiques de Johann Strauss II com Klipp-Klapp Galopp Polka, en arranjament d'Albert Schwarzmann, An der schönen blauen Donau i Im Krapfenwald'l Polka. El concert també inclourà temes nadalencs i populars com It's Beginning to look a lot Like Christmas de Meredith Willson, en arranjament de Michael Brown, Celtic Carol, en arranjament de Robert W. Smith, Thank God It's Christmas del grup Queen, amb arranjament de Steve Cortland, i The Syncopated Clock de Leroy Anderson. El tancament arribarà amb Happy New Year de Benny Andersson i Björn Ulvaeus, en arranjament de Frank Bernaerts.