El Cap d'Any infantil convertirà el pavelló de Sant Fruitós en una gran festa familiar

Sant Fruitós de Bages celebrarà el Cap d'Any infantil amb una nova edició de la Festa de l'Home dels Nassos, que transformarà el pavelló d'esports en un espai festiu obert a petits i grans, amb música, proves i coreografies en un ambient familiar i gratuït.
Una proposta per acomiadar l'any en família
Els infants de Sant Fruitós de Bages tindran l'oportunitat d'acomiadar el 2025 amb una celebració pensada per a tota la família. El municipi tornarà a organitzar el Cap d'Any infantil amb la tradicional Festa de l'Home dels Nassos, que enguany arriba sota el nom de Peluxes i amb un format que convida a participar tant a petits com a adults.
El pavelló, escenari d'una gran festa
Durant una hora i mitja, el pavelló d'esports es convertirà en l'escenari d'una autèntica festa. Sonaran els temes més actuals i el recinte s'omplirà d'energia amb proves espectaculars i coreografies divertides en què adults i infants competiran i compartiran protagonisme. El confeti serà un dels elements destacats de la celebració, aportant un component visual i festiu a l'acte.
Un espectacle participatiu i sense vergonyes
La proposta està concebuda com un espectacle familiar on l'objectiu principal és gaudir i participar sense complexos. L'organització anima els assistents a deixar la vergonya a casa i a implicar-se plenament en les activitats, amb una festa pensada per crear un ambient lúdic, inclusiu i compartit entre generacions.
Cita el 31 de desembre al matí
La festa tindrà lloc el dimecres 31 de desembre a les 11 del matí al pavelló d'esports de Sant Fruitós de Bages. L'accés serà lliure i gratuït, fet que permetrà que totes les famílies del municipi que ho desitgin puguin participar en aquesta proposta per acomiadar l'any de manera festiva i adaptada al públic infantil.