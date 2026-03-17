El Kursaal presenta «Cau», una experiència escènica immersiva sobre la fragilitat i el penediment

El Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 19 de març a les 7 de la tarda, l'espectacle Cau, una proposta poètica i immersiva de la companyia Ponten Pie. L'obra, recomanada a partir de 16 anys, convida el públic a endinsar-se en un univers simbòlic per reflexionar sobre el penediment, la infància i la fragilitat.
Una escenografia que envolta l'espectador
Dirigida per Sergi Ots, Cau transforma completament l'espai escènic de la sala gran, convertint-lo en un bosc fred i frondós. L'espectador queda immers dins l'escenografia, envoltat de bedolls talats i una atmosfera de boira que genera una sensació de refugi, però també de caiguda.
Aquesta dualitat és un dels eixos centrals del muntatge, que juga constantment amb la tensió entre protecció i vulnerabilitat.
Una reflexió sobre emocions i decisions
La dramatúrgia, a càrrec de Eu Manzanares, explora qüestions com el pes de les decisions, la relació entre generacions i la frontera difusa entre realitat i imaginació. El muntatge combina text, moviment i una posada en escena molt cuidada per construir un relat sensorial que apel·la directament a les emocions de l'espectador.
Un univers sonor immersiu
Un dels elements destacats de Cau és el seu disseny sonor, creat amb tecnologia binaural, que permet generar una experiència auditiva tridimensional. Aquest recurs reforça la immersió i accentua l'atmosfera emocional de l'obra, fent que el públic se senti part activa del relat.
Trajectòria i equip artístic
L'espectacle es va estrenar el maig de 2025 al Teatre de Lloret de Mar i també es va poder veure a la Fira Tàrrega, consolidant-se com una proposta destacada dins el panorama escènic contemporani.
La peça està interpretada per l'actor José Pedro García Balada i la ballarina Neus Masó, amb la veu en off de Emma Algora.
Entrades i preus
Les entrades per a Cau tenen un preu general de 18 euros, amb descomptes per a diferents col·lectius. Es poden adquirir a les taquilles del Teatre Kursaal i a través del seu web.