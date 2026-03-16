«Glòria 27 o el mite de l'èxit», de Climent Ribera, arribarà dimecres al Kursaal

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dimecres, 18 de març a les 7 de la tarda, l'obra Glòria 27 o el mite de l'èxit, escrita pel navassenc Climent Ribera. El muntatge, dirigit per Tàtels Pérez i interpretat per Núria Gómez i el mateix Ribera, proposa una reflexió sobre l'èxit i el fracàs en el món del teatre i el cinema.
Una història sobre somnis i oportunitats
L'obra se centra en la història de la Clàudia, una exestudiant de teatre que no ha tingut sort en el sector i que viu marcada per la dicotomia entre l'èxit i el fracàs. Tot i haver decidit deixar enrere la seva carrera com a actriu, aquesta tensió continua present en la seva vida.
En Noel, en canvi, manté viu el seu somni dins el món de la interpretació i intenta empènyer la Clàudia a perseguir la glòria. A partir d'aquestes dues trajectòries vitals, la peça planteja una reflexió sobre les expectatives i les dificultats que envolten la carrera artística.
La història situa l'acció a principis dels anys noranta i gira al voltant d'un 27 de març, una data en què es creuen vides, decisions i casualitats. El relat incorpora també referències al cinema clàssic i al teatre, així com contrastos entre la vida urbana i la rural.
Un muntatge de la companyia bagenca La Swanson
Glòria 27 o el mite de l'èxit es va estrenar el setembre del 2025 a la Fàbrica Vella de Sallent i és una producció de la companyia bagenca La Swanson.
La formació ja havia passat pel Kursaal el setembre del 2023 amb l'espectacle La flor de l'autopista, que també es va representar a la sala petita del teatre manresà.
Entrades
Les entrades per assistir a la funció tenen un preu de 12 euros, amb tarifa reduïda de 10 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys.
Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.