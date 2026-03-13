Manresa impulsa «Al carrer!», un ampli programa d'oci gratuït a l'espai públic fins al juliol

L'Ajuntament de Manresa posarà en marxa aquesta primavera el programa Al carrer!, una proposta d'activitats gratuïtes adreçades a infants, adolescents i joves que es desenvoluparà en diversos espais públics de la ciutat entre el 22 de març i el 24 de juliol. La iniciativa agrupa i amplia diversos cicles que ja es van iniciar l'any passat i incorpora com a novetat l'Àrea Jove, un conjunt d'activitats pensades especialment per a adolescents a partir de 12 anys. El projecte vol recuperar el lleure a l'espai públic, oferir alternatives d'oci lluny de les pantalles i reforçar la cohesió social i l'ús del català.
Un programa ampli per viure l'espai públic
Amb l'arribada del bon temps, el consistori manresà aposta per tornar a omplir places i carrers d'activitats culturals, lúdiques i educatives. El programa Al carrer! es desplegarà durant quatre mesos i inclourà propostes repartides en diversos barris, amb l'objectiu d'apropar el lleure a la ciutadania i facilitar la participació de persones de totes les edats.
La iniciativa dona continuïtat a tres projectes que ja es van estrenar l'any passat: Fil de contes, Juguem a les places! i Cinema a la fresca. Enguany, totes aquestes propostes s'integren sota una mateixa marca i s'amplien amb la creació de l'Àrea Jove, que busca donar resposta a les necessitats d'oci dels adolescents i joves de la ciutat.
La programació inclou activitats creatives, esportives, culturals i familiars que es faran en diferents espais públics, com places, patis o zones obertes dels barris. Segons l'Ajuntament, la voluntat és fomentar la convivència i convertir els carrers en espais de trobada comunitària.
Àrea Jove, la gran novetat d'aquesta edició
La principal incorporació d'aquest any és l'Àrea Jove, pensada per a adolescents i joves a partir de 12 anys. Aquest nou bloc d'activitats oferirà vuit propostes que combinen esport, cultura, art i lleure i que es desenvoluparan en sis espais de la ciutat entre el 27 de març i el 24 de juliol.
Una de les activitats destacades serà la possibilitat de practicar pickleball a la plaça Major. Es tracta d'un esport emergent similar al pàdel que es juga en parelles o equips de quatre jugadors. En aquest mateix espai també s'organitzarà un taller perquè els participants puguin iniciar-se en el món del DJ i aprendre tècniques bàsiques de creació musical.
La plaça Sant Domènec acollirà un altre dels tallers previstos, centrat en el món de l'skate. En aquesta activitat els joves podran aprendre a reparar el seu monopatí, fabricar-ne una versió en miniatura per als dits i dedicar temps a practicar patinatge en un espai habilitat. A finals de juliol, aquesta mateixa plaça també serà escenari d'una tarda de ping-pong amb partides obertes.
El programa també inclou una proposta artística participativa titulada De quin color veus Manresa?, que es farà a la plaça Neus Català. L'activitat convidarà els participants a expressar la seva visió de la ciutat a través d'una creació col·lectiva.
Altres propostes d'aquesta Àrea Jove seran un taller de circ a la plaça Europa -amb iniciació al trapezi, als malabars i als equilibris sobre cable- i una sessió dedicada a la dansa urbana i al breakdance a la plaça Catalunya. A més, la plana de l'Om acollirà una tarda d'escacs oberta a tothom perquè els participants puguin posar a prova les seves habilitats estratègiques.
Aquestes activitats compten amb la col·laboració de diverses entitats i col·lectius de la ciutat, com La Crica, Stalow, Escacs Catalònia Club, l'Associació Pickletball del Bages i l'Escola de Dansa Julieta Soler.
Fil de contes torna amb sis sessions
El cicle Fil de contes, que es va estrenar l'any passat amb una bona resposta del públic familiar, tornarà a formar part del programa amb sis sessions de narració oral pensades per a infants i famílies. Les activitats es faran a la plaça Simeó Selga els dies 20 i 27 de març, a la plaça Catalunya els dies 17 i 24 d'abril i al pati de la Casa Caritat els dies 22 i 29 de maig.
Les sessions començaran a les 5 de la tarda amb activitats prèvies en què els participants podran decorar l'espai i participar en diverses propostes lúdiques. A les 6 començarà la sessió de contacontes, amb la participació de diverses companyies i narradors. Entre els participants hi haurà les companyies Anna Roca, Kali Teatre i Tanaka Teatre, així com els narradors Ada Cusidó Garí, Li Morenita i Santi Rovira.
El cicle compta amb la col·laboració de la Biblioteca del Casino, l'Institut Lluís de Peguera i diverses associacions veïnals dels barris de Poble Nou, Vic-Remei, Saldes-Plaça Catalunya i Passeig i Rodalies.
Jocs tradicionals per als infants
Una altra de les propostes consolidades és Juguem a les places!, un cicle adreçat a infants d'entre 3 i 9 anys que ofereix jocs tradicionals, simbòlics i de construcció durant el mes de maig. Les sessions es faran a la plaça de la Música, al barri Antic; a la plaça de la Pau, al barri de la Font; i a la plaça 8 de Març, al barri de Valldaura. Les activitats tindran lloc entre les 5 de la tarda i 2/4 de 7 del vespre i volen fomentar el joc compartit i la participació familiar en espais públics.
Aquesta iniciativa forma part del Pla Educatiu d'Entorn de la ciutat i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.
Cinema a la fresca als barris
A partir del 5 de juny també començarà el cicle Cinema a la fresca, que oferirà quatre projeccions a l'aire lliure durant els mesos de juny i juliol. Les sessions es faran a la plaça 8 de Març, al barri de Valldaura; a la plaça d'Assumpció Balaguer Golobart, al barri de la Carretera de Santpedor; a la plaça de la Pau, al barri de la Font dels Capellans; i al pati del Casal de Viladordis.
En tres d'aquests casos, les projeccions coincidiran amb les festes majors dels respectius barris, amb l'objectiu de reforçar el caràcter comunitari de les celebracions.
Els títols de les pel·lícules encara no s'han fet públics i es donaran a conèixer durant el mes de maig.
Aquest cicle compta amb la col·laboració d'entitats com Atlàntida Picture Show, el Cineclub Manresa i diverses associacions veïnals dels barris implicats, així com del Casal de Viladordis.
Fomentar la convivència i la cohesió social
El programa Al carrer! s'emmarca en diverses iniciatives municipals orientades a reforçar la convivència i l'ús compartit de l'espai públic. En concret, aquestes activitats formen part de les accions derivades de la setena Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència celebrada a finals del 2023, en què es va posar de manifest la necessitat de promoure la relació entre veïns i veïnes i reforçar els vincles comunitaris.
Segons el diagnòstic que es va fer en aquell espai de treball, fomentar activitats compartides als carrers i places pot contribuir a millorar la convivència i a crear una major consciència de comunitat entre les persones que viuen a la ciutat.
El català com a llengua vehicular
Un altre dels objectius del programa és potenciar l'ús social del català. Les activitats d'Al carrer! utilitzaran aquesta llengua com a vehicular amb la voluntat d'ampliar la comunitat catalanoparlant i fomentar-ne l'ús en el dia a dia.
L'Ajuntament considera que en els darrers anys s'ha detectat un retrocés en la presència social del català, especialment en alguns àmbits quotidians. Per aquest motiu, la iniciativa també s'inscriu dins el Pla Estratègic per a la Llengua Catalana que el consistori va impulsar a finals del 2024.
Amb aquest programa, el govern municipal pretén que les activitats d'oci i cultura esdevinguin també espais de relació lingüística i d'aprenentatge informal de la llengua.
Un projecte amb suport institucional i d'entitats
El programa Al carrer! és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. A més, la seva organització ha estat possible gràcies a la col·laboració de nombroses entitats culturals, esportives i veïnals de la ciutat, que participen en la preparació i dinamització de les activitats.
El consistori destaca que aquesta xarxa de col·laboració permet ampliar l'oferta d'activitats i reforçar el vincle entre administració, entitats i ciutadania.
Activitats fins a finals de juliol
El calendari del programa s'iniciarà el 22 de març amb les primeres activitats i s'allargarà fins al 24 de juliol. Durant aquest període, les places i carrers de la ciutat es convertiran en escenaris de contes, jocs, tallers, esports, cinema i altres activitats pensades per a públics diversos.
La programació completa es pot consultar al web municipal i en els canals informatius de l'Ajuntament.