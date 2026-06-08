Les Escodines i Selves i Carner exhibeixen les creacions dels seus tallers

El Centre Cívic Selves i Carner i el Casal de les Escodines de Manresa ja tenen a punt la programació d'exposicions d'aquest mes de juny, amb diverses propostes que mostren les creacions artístiques de l'alumnat dels tallers i cursos desenvolupats al llarg de l'any.
Les mostres inclouen treballs de dibuix infantil, brodat tradicional japonès, pintura, manualitats i patchwork, amb peces elaborades pels participants de les diferents activitats.
Dibuix infantil i sashiko al Centre Cívic Selves i Carner
Al Centre Cívic Selves i Carner es podrà visitar fins al 12 de juny l'exposició La meva escola, que recull obres del concurs de dibuix infantil organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la barriada Saldes - Plaça Catalunya.
Posteriorment, del 16 al 30 de juny, l'alumnat del taller Més sashiko, dinamitzat per Aurora Pérez La Rosa i organitzat per l'Ajuntament de Manresa, presentarà la mostra L'art de decorar amb la geometria del sashiko. L'exposició inclourà bosses de cotó decorades, llibretes i fotografies cosides elaborades amb aquesta tècnica tradicional de brodat japonès.
Coincidint amb el darrer dia de la mostra, el dimarts 30 de juny a les 7 de la tarda, es farà el sorteig d'una bossa de cotó decorada col·lectivament pels alumnes. Hi podran participar les persones que hagin visitat l'exposició i hagin deixat les seves dades.
L'horari del Centre Cívic Selves i Carner, situat al carrer Bernat Oller, 14-16, és de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 del vespre.
Pintura, manualitats i patchwork al Casal de les Escodines
Pel que fa al Casal de les Escodines, del 2 al 30 de juny acollirà la mostra Tardes creatives, que reuneix les obres elaborades als tallers de Pintura i manualitats i de Patchwork, organitzats per l'Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines.
En el cas del taller de Pintura i manualitats, conduït per Sofia Gómez Barroso, s'hi exposaran capses pintades, roses de tela, ampolles decorades, figures del Trencanous de Nadal fetes amb llaunes de cervesa, arbres de filferro, pintures a l'oli i altres peces diverses.
Del taller de Patchwork es mostraran bosses, necessers, estoigs, moneders i altres complements confeccionats durant el curs.
L'horari del Casal de les Escodines, al carrer Sant Bartomeu, 50, és de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. Els dissabtes obre de 9 del matí a 2 del migdia.