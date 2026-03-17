La Cursa de la Dona de Manresa celebra 10 anys consolidada com a referent esportiu i reivindicatiu

Manresa acollirà aquest diumenge 22 de març una nova edició de la Cursa de la Dona, que enguany arriba al seu desè aniversari consolidada com una cita clau per promoure la igualtat de gènere a través de l'esport. La prova, que incorpora el nom de Memorial Txell Fusté, ha exhaurit els 1.000 dorsals disponibles per a la cursa principal de 5 quilòmetres.
Una dècada d'esport i reivindicació
La Cursa de la Dona de Manresa s'ha convertit, al llarg de deu anys, en molt més que una prova esportiva. Des de la seva primera edició el 2017, ha evolucionat fins a esdevenir un esdeveniment de referència dins el calendari esportiu i social de la ciutat, amb un clar component reivindicatiu.
Organitzada pel Vela Club Fitness amb el suport de l'Ajuntament, la cursa s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional de la Dona i té com a objectiu visibilitzar el paper de la dona en l'àmbit esportiu i fomentar la igualtat de gènere.
Amb el pas dels anys, la iniciativa ha anat guanyant participació i implicació ciutadana, així com el suport d'entitats, institucions i empreses del territori, que han contribuït a consolidar-la com una festa popular oberta a tothom.
Homenatge a Txell Fusté
L'edició d'enguany tindrà un significat especial amb la incorporació del nom Memorial Txell Fusté, en record de l'esportista manresana desapareguda l'any passat. Aquest homenatge vol mantenir viu el seu llegat i els valors que representava dins del món de l'esport.
Durant la jornada, es preveu un moment especialment emotiu amb un enlairament de globus en la seva memòria, així com la creació del primer Premi Txell Fusté, que es lliurarà a la nedadora de natació artística Txell Ferré, triple medallista als Mundials de Singapur de 2025. Aquest reconeixement simbolitza la voluntat de donar continuïtat als valors d'esforç, superació i compromís que defineixen tant la figura de Fusté com l'esperit de la cursa.
Circuit accessible i esperit popular
La prova principal constarà d'un recorregut urbà de 5,2 quilòmetres amb 53 metres de desnivell, amb sortida i arribada a la plaça de les Oques. El circuit, que passarà pel parc de Can Font i el barri de la Parada, està dissenyat per ser accessible i afavorir la participació de persones de tots els nivells.
Aquest caràcter popular és una de les claus de l'èxit de la cursa, que combina esport i convivència en un ambient festiu i inclusiu. L'any passat, tot i la pluja, es va assolir un rècord de participació amb més d'un miler de corredors.
Protagonisme per als més joves
Com en edicions anteriors, la jornada inclourà la Cursa Infantil de la Dona, que arriba a la seva setena edició. Aquesta iniciativa permet que nens i nenes també formin part de la festa esportiva amb recorreguts adaptats a cada edat. Les categories es divideixen en prebenjamí (400 metres), benjamí (700 metres) i aleví (1.300 metres), amb sortides esglaonades a partir de 2/4 de 10 del matí. La cursa principal començarà a 2/4 d'11.
Aquesta aposta per la participació infantil reforça la dimensió educativa de l'esdeveniment i contribueix a fomentar hàbits saludables des de ben petits.
Una jornada plena d'activitats
La plaça de les Oques es convertirà en l'epicentre de la jornada, amb una àmplia programació d'activitats abans i després de la cursa. A les 10 del matí es farà una sessió d'escalfament dirigida pel grup de zumba del Vela Club Fitness, per preparar els participants.
Un cop finalitzada la cursa, l'espai acollirà actuacions i exhibicions diverses, com les de Les Vilatukades, espectacles de dansa, demostracions esportives i activitats com l'acroioga o l'antigravity.
També s'hi instal·larà una exposició dedicada als 50 anys del futbol femení, reforçant el vessant reivindicatiu i de memòria històrica de l'esdeveniment.
Inscripcions esgotades i component solidari
Quan encara falten dies per a la celebració, els 1.000 dorsals de la cursa principal ja s'han exhaurit, fet que confirma l'alt interès que genera aquesta cita. Només queden places disponibles per a les curses infantils.
La inscripció inclou diversos serveis, com avituallament, dorsal amb xip, samarreta oficial i bossa del corredor. A més, la cursa manté el seu component solidari: un euro de cada inscripció es destinarà enguany a la Fundació Ampans per a un projecte d'activitat física inclusiva per a dones amb discapacitat intel·lectual.
Reconeixement esportiu
Tot i el seu caràcter popular, la cursa també incorpora un component competitiu. Es premiaran els tres primers classificats de les categories femenina i masculina, així com de les categories júnior, sènior, màster i veterà. Els temps dels participants es registraran mitjançant sistema de xip, garantint el seguiment esportiu de la prova.
Implicació institucional i del teixit local
La presentació de la cursa ha comptat amb la participació de representants institucionals i del teixit social i empresarial de la ciutat, com el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, i la regidora de Feminismes, Isabel Sánchez. També hi han participat representants del món associatiu i empresarial, evidenciant el suport transversal que rep la iniciativa.
Aquest treball conjunt és clau per garantir la continuïtat i el creixement de la cursa, així com per reforçar el seu impacte a nivell social.
Afectacions de trànsit
La celebració de la cursa comportarà diverses afectacions puntuals de trànsit en carrers com Carrasco i Formiguera, el Passeig Pere III o el carrer Guimerà, entre d'altres. L'Ajuntament recomana planificar els desplaçaments amb antelació.