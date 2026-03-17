31 dones, 31 històries: el projecte íntim nascut a Manresa que ara es convertirà en llibre

La fotògrafa documental Anna Martínez Planas, coneguda com La Cirileta, ha aconseguit recaptar més de 3.500 euros en només nou dies per fer realitat el llibre del projecte Dona Endins. La iniciativa, impulsada des de Manresa, ha superat el 100% de l'objectiu de finançament amb el suport de prop de noranta mecenes.
Un projecte per donar veu a dones del territori
Dona Endins és un projecte fotogràfic i narratiu que recull les històries de 31 dones reals a través de la fotografia documental i el relat de les seves vivències. Cada participant ha estat retratada al seu entorn més íntim, amb tres imatges que inclouen un retrat, el seu espai personal i un objecte significatiu.
Aquest treball s'ha complementat amb entrevistes en profunditat que aborden temes universals com el dol gestacional, la violència de gènere, la maternitat o el paper de les àvies, construint un relat coral carregat d'emotivitat.
De les xarxes a una exposició itinerant
El projecte va néixer el març de 2024 amb la publicació diària de les històries a Instagram i, des d'aleshores, ha evolucionat fins a convertir-se en una exposició itinerant. La mostra ha passat per diversos espais culturals de Manresa i altres municipis, com Igualada o Terrassa.
Entre els equipaments que han acollit l'exposició hi ha centres culturals, espais associatius i institucions vinculades a l'àmbit social i educatiu. Properament, també es podrà veure en nous espais del territori.
Un llibre amb mirada artística i social
El llibre recollirà més de 120 fotografies, així com les històries ampliades de les protagonistes. A més, inclourà reflexions de professionals de la psicologia i aportacions artístiques de participants del programa L'Art de Viure de la Fundació Ampans.
La publicació està prevista per al desembre de 2026 i vol consolidar el projecte com una proposta cultural i social de llarg recorregut.
Èxit de la campanya de micromecenatge
La campanya, impulsada a través de la plataforma Verkami, es va llançar el 8 de març coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. En les primeres 24 hores ja havia assolit el 60% de l'objectiu i en menys d'una setmana va superar el 100%.
Actualment, la iniciativa continua activa fins al 17 d'abril, i el llibre es pot reservar amb un preu anticipat reduït respecte al cost final previst.