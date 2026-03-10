Navarcles reuneix un centenar de participants al primer Dinar de Dones del municipi

Navarcles va celebrar diumenge el primer Dinar de Dones del municipi, una iniciativa que va aplegar un centenar de participants i va posar punt final a la Setmana de la Dona amb una jornada festiva i participativa.
Una trobada intergeneracional per compartir experiències
Navarcles va celebrar diumenge el primer Dinar de Dones del municipi, una iniciativa organitzada en el marc dels actes de la Setmana de la Dona que va reunir un centenar de participants en una jornada marcada per la convivència i la participació.
La trobada, que ha nascut amb la voluntat de consolidar-se com un espai intergeneracional d'empoderament, va reunir dones d'edats molt diverses, des dels 12 fins als 83 anys. Les participants van compartir taula, converses i activitats en un ambient caracteritzat pels vincles, el diàleg i la celebració col·lectiva.
Amb aquesta proposta, el municipi ha volgut crear un espai de trobada que reforci les relacions entre dones de diferents generacions i fomenti la reflexió al voltant de la igualtat.
Actuacions culturals i lectura del manifest
Durant la jornada es van programar diverses activitats culturals i participatives. L'acte va comptar amb l'actuació de Ballet Mums, dirigides per Loli Rubio, directora del Ballet Jove Navarcles. També es va poder escoltar la interpretació del tema Flowers de Miley Cyrus a càrrec de Cindy Peinado, acompanyada de Marina Gallego a la guitarra.
En el marc de la celebració, l'alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, i la regidora de Feminisme, Íngrid Palacios, van fer la lectura del manifest institucional del Dia Internacional de les Dones.
Espai de debat i microteatre
Un altre dels moments destacats de la jornada va ser la taula rodona amb participació de diverses dones del municipi. L'espai va generar un diàleg sobre experiències, reptes i avenços en matèria d'igualtat. En aquesta conversa hi van participar Aina Díaz, Laura Ferrer, Núria Grané, Andrea Gusart i Jana Cortina.
La programació també va incloure una proposta de microteatre titulada Sororitat en infusió, interpretada per Àngels Rodríguez i Alba Infante, que va aportar una mirada artística i reflexiva a la jornada.
Activitats creatives i missatges d'empoderament
La trobada va incorporar també diverses activitats creatives amb un component simbòlic. Una de les propostes va ser l'elaboració d'un quadre col·laboratiu en què totes les participants van deixar la seva empremta de color lila sobre una il·lustració de flors, com a símbol de la força col·lectiva del feminisme.
A més, cada assistent va rebre una totebag amb el lema navarclí Seguim plantant la llavor del feminisme, que incloïa materials de la campanya i una targeta amb telèfons de serveis comarcals d'atenció a les dones.
Durant l'acte també es va projectar un vídeo amb un missatge de la periodista Laura Fa i de l'assessora d'imatge i activista contra la pressió estètica Marta Pontnou, adreçat a les participants.
Una cloenda amb missatges entre dones
Com a activitat final, les assistents van escriure missatges empoderadors dirigits a altres dones. Tots els textos es van recollir en un punt comú i, en acabar la jornada, cada participant en va poder agafar un de manera aleatòria.