Ladies on Road es trasllada a Castellbell i el Vilar per motius logístics

La primera edició de Ladies on Road finalment se celebrarà a Castellbell i el Vilar els dies 21 i 22 de març, després que l'organització hagi decidit traslladar l'esdeveniment per motius logístics. Inicialment la trobada estava prevista a Monistrol de Montserrat, però les infraestructures del municipi no permetien garantir el desenvolupament de l'activitat amb les condicions previstes.
L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 25è aniversari de l'Associació d'Amics de les Motos Antigues de Monistrol i vol convertir-se en un espai de trobada per compartir experiències dins del món de la moto i posar en valor la trajectòria i la contribució de les dones en aquest àmbit.
Un cap de setmana d'activitats moteres
La trobada tindrà lloc a la zona esportiva de Castellbell i el Vilar i inclourà diverses activitats lúdiques i culturals vinculades a la cultura motera. El programa preveu rutes en moto pels voltants, xerrades, concerts, sorteigs i espais de botigues i gastronomia, amb l'objectiu d'oferir un cap de setmana complet al voltant de la passió pel motor.
La iniciativa està oberta a tota la ciutadania i requereix inscripció prèvia. L'organització vol que l'esdeveniment esdevingui un espai inclusiu per a tota la comunitat motera, sense distinció de gènere, cilindrada o estil de motocicleta.
Reconeixement al suport del municipi
Des de l'organització han volgut agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que ha facilitat el trasllat de la trobada i ha mostrat el seu suport a una iniciativa que vol reivindicar el paper de la dona dins del món de les dues rodes.
Amb aquesta primera edició, els impulsors de Ladies on Road aspiren a posar les bases d'un esdeveniment amb vocació de continuïtat i amb capacitat per consolidar-se com una cita destacada dins del calendari moter del país.
Les persones interessades a participar-hi o col·laborar amb la iniciativa poden consultar el programa i formalitzar la inscripció a través del web de l'organització.