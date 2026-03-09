«Sota teràpia» tanca amb bona afluència de gent la programació del 8-M a Santpedor

Santpedor ha commemorat el Dia Internacional de les Dones amb un cap de setmana d'activitats que, malgrat la pluja, ha permès reivindicar el paper de les dones al llarg de la història del municipi i sensibilitzar la ciutadania sobre la violència masclista. La programació ha combinat propostes culturals, activitats de memòria històrica i espais de trobada amb una participació destacada.
Teatre i ball per tancar la programació
El programa d'actes es va cloure diumenge a la tarda amb la representació de l'obra Sota teràpia, a càrrec de la companyia Paranys, al Convent de Sant Francesc. L'espectacle, que va reunir una bona afluència de públic, planteja una sessió de teràpia entre tres parelles que, a mesura que avança la trama, deixa al descobert diverses situacions de violència i desequilibris dins les relacions. L'obra convida l'espectador a reflexionar sobre les dinàmiques de poder i els abusos que es poden produir en l'àmbit de la parella.
Una hora més tard, l'activitat es va traslladar a Cal Llovet, on l'entitat de dones Ressò va organitzar el tradicional ball de tarda, que va servir com a espai festiu i de convivència per cloure la jornada.
Memòria històrica i activitats populars
Les activitats havien començat dissabte amb la visita guiada Les dones santpedorenques i la Séquia, conduïda per la historiadora Mireia Vila Cortina. El recorregut va permetre conèixer el paper de les dones del municipi a principis del segle XX, especialment en tasques quotidianes com anar a rentar la roba als antics safaretjos situats prop de Cal Sequiaire, en l'entorn de la Séquia de Manresa.
Al migdia, Cal Llovet es va omplir per al tradicional dinar de dissabte, amb un menú especial preparat per l'entitat Ressò. La jornada va continuar amb un espectacle musical dedicat al Dia de la Dona.
Segons ha explicat la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament, Marijó Aubarell, "ha sigut un cap de setmana reivindicatiu i obert a tothom, per defensar la igualtat entre dones i homes". La regidora ha remarcat que la commemoració del 8-M ha de servir per continuar avançant en drets i llibertats, tot recordant que la lluita feminista continua sent necessària en el context actual.
Activitats que continuen als centres educatius
Algunes activitats s'han hagut d'adaptar a la meteorologia. L'Escape City previst dins el programa es va suspendre per la previsió de pluja i l'Ajuntament espera poder-lo programar més endavant.
La commemoració del 8-M continuarà aquesta setmana a l'Institut d'Auro, on l'alumnat ha preparat l'exposició Donatge, instal·lada al vestíbul del centre. El projecte inclou una lectura del manifest i una visita silenciosa a la mostra, que vol reconèixer i homenatjar les dones que han precedit les noves generacions i que, sovint de manera invisible, han estat un pilar fonamental de la societat.