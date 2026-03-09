Manresa activarà el control d'accés amb càmeres al carrer Barreres a partir del 16 de març

L'Ajuntament de Manresa activarà el pròxim 16 de març un sistema de control d'accés amb càmeres fotogràfiques a la intersecció del carrer Barreres amb el carrer d'en Tahones, al Centre Històric de Manresa. La mesura s'emmarca en la reorganització de la mobilitat després de les obres de millora del carrer Santa Maria, que han ampliat l'illa de vianants d'aquest sector de la ciutat.
L'objectiu del sistema és garantir la seguretat dels vianants, consolidar la pacificació del trànsit i preservar la qualitat de l'espai públic. Les càmeres controlaran l'accés de vehicles a la zona i sancionaran automàticament aquells que hi circulin sense autorització. Per facilitar-ne el compliment, s'ha reforçat la senyalització vertical a l'entorn.
Nova organització del trànsit
Per regular l'illa de vianants, la càmera de control -que es reactiva després d'unes setmanes inactiva mentre es millorava la senyalització- s'ha traslladat al carrer Barreres, passat el carrer Tahones. A partir d'ara, els vehicles sense autorització hauran d'accedir al carrer Arbonés i a la plaça de Palmira Jaquetti i Isant -on hi ha el Conservatori de música i els jutjats- pel carrer Barreres, el carrer Tahones i el carrer Campanes, que recentment ha invertit el sentit de circulació. La sortida de vehicles del carrer Arbonés es farà pel passeig de la República.
L'ampliació de l'illa de vianants inclou els immobles del carrer de Barreres entre el carrer de Tahones i la plaça Gispert, el carrer de Sant Francesc entre la plaça Gispert i el carrer de Campanes, així com els carrers de Santa Maria, Ignasi Balcells i el passatge de la Sederia.
Autorització per als vehicles
Els veïns, empreses o persones amb plaça d'aparcament en aquesta zona han de sol·licitar autorització per poder-hi circular. La petició es pot fer en línia a través del web municipal o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Major o a les oficines de Seguretat Ciutadana del carrer del Bruc.
Des del consistori es demana a la ciutadania que revisi la senyalització abans d'accedir a l'àrea restringida i que utilitzi itineraris alternatius en cas de no disposar d'autorització. També s'han distribuït avisos informatius entre el veïnat i els equipaments de l'entorn per garantir la màxima difusió abans de l'entrada en funcionament del sistema.