Mor Antoni Camps als 87 anys, exfutbolista bagenc del Barça i l'Espanyol

El futbolista santjoanenc Antoni Camps i Bau, històric del futbol català que va defensar els colors del RCD Espanyol, el FC Barcelona, el CE Sabadell i el RCD Mallorca, ha mort aquest dissabte als 87 anys a Altafulla, on residia. Nascut a Sant Joan de Vilatorrada, Camps va ser un dels futbolistes bagencs amb més trajectòria al futbol professional durant les dècades de 1950 i 1960.
El funeral per acomiadar-lo tindrà lloc aquest dilluns 9 de març a la una del migdia al tanatori Mémora de Manresa, situat al carrer Lemmerz, al costat del cementiri de la capital del Bages.
Un futbolista bagenc a l'elit del futbol estatal
Nascut el 24 de maig de 1938 a Sant Joan de Vilatorrada, Camps va iniciar la seva trajectòria futbolística al CE Manresa abans de passar pel futbol base del Barça i retornar posteriorment al club manresà.
El 1957, amb només 19 anys, va fitxar pel RCD Espanyol, equip amb el qual es va consolidar a la Primera Divisió. Amb el conjunt blanc-i-blau va disputar cinc temporades a la màxima categoria, amb 116 partits i 24 gols, convertint-se en un dels davanters destacats del club en aquella etapa.
Camps també va tenir un paper rellevant en competicions europees. A la Copa de Fires de la temporada 1961-62 va marcar set gols en sis partits, xifra que durant molts anys va ser el registre golejador més alt d'un jugador de l'Espanyol en competicions continentals.
Fitxatge pel Barça i una carrera marcada per una lesió
Després del descens de l'Espanyol a Segona Divisió el 1962, el davanter bagenc va ser fitxat pel FC Barcelona per una xifra de vuit milions de pessetes, considerada molt elevada per a l'època.
Amb el conjunt blaugrana va formar part de l'equip que va guanyar la Copa del Rei 1962-63. Tot i això, la seva trajectòria al Barça va quedar condicionada per una greu lesió de genoll que li va impedir tenir continuïtat durant les temporades següents.
Malgrat aquesta dificultat, Camps va continuar la seva carrera en altres clubs del futbol català i estatal. Després d'una etapa al CE Mataró, va jugar tres temporades al CE Sabadell, també a la Primera Divisió, abans de tancar la seva etapa com a futbolista professional al RCD Mallorca la temporada 1968-69.
Internacional amb Catalunya i vinculat al futbol després de retirar-se
Durant la seva carrera, Camps també va ser internacional amb la selecció catalana i va disputar un partit amb la selecció espanyola sub-21. Un cop retirat dels terrenys de joc, va continuar vinculat al futbol com a entrenador, dirigint equips com el CF Calella, el CE Mataró o la UE Sants.
També va mantenir una relació prolongada amb el Barça: durant més de tres dècades es va encarregar de la gestió de la publicitat estàtica i del marcador del Camp Nou.
Reconeixement al seu poble natal
Malgrat la seva trajectòria en clubs importants del futbol estatal, Camps sempre va mantenir el vincle amb el seu poble natal. A Sant Joan de Vilatorrada hi ha una penya barcelonista que porta el seu nom, en reconeixement a la seva trajectòria esportiva.
Amb la seva mort desapareix una de les figures històriques del futbol bagenc que van arribar a l'elit del futbol estatal en els anys cinquanta i seixanta, en una etapa en què era molt menys habitual que jugadors procedents de clubs modestos arribessin a equips de primera línia.
El comiat a Antoni Camps i Bau tindrà lloc aquest dilluns a Manresa, on familiars, amics i aficionats podran retre-li l'últim homenatge.