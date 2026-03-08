El CE Manresa guanya l'Europa B en una jornada propícia (2-0)

El CE Manresa continua en ratxa i ha sumat el seu setè partit consecutiu sense perdre -sis dels quals amb victòria- i també el seu setè partit sense encaixar cap gol, engruixint el rècord d'Òscar Pulido a la porteria en categoria professional. Els homes de Sergi Trullàs han superat 2-0 l'Europa B en una jornada molt propícia per als manresans on els seus quatre immediats perseguidors han perdut els seus enfrontaments. Eueda pendent el resultat del líder Badalona que juga aquest diumenge a la tarda contra el Vilassar de Mar.\r\n\r\nEls blanc-i-vermells han encarat el partit d'hora. Al minut 18, Aleix Díaz creuava la pilota des de dins de l'àrea i avançava els locals. Després d'una primera part en què el més destacat han estat els dos traus al cap que ha patit Momoh en jugades fortuïtes i que han precipitat la seva substitució per precaució, a l'inici de la segona part, al minut 47, Moha Ezzarfani ha sentenciat el matx.\r\n\r\nDia de les Dones al Congost\r\n\r\nEl CE Manresa s'ha sumat al Dia Internacional de les Dones amb un reconeixement a Maite Alonso, responsable mèdica i fisioterapeuta, i única dona de l'staff tècnic del primer equip masculí. El club li fa entrega d'un ram de flors blanc-i-vermell com a agraïment a la seva tasca al Congost des de fa anys. Alonso també ha fet la sacada d'honor.\r\n\r\n\r\n\tFitxa tècnica\r\n\tResultats i classificació\r\n\r\n