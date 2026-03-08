El Covisa Manresa assalta Palma i s'acosta a la permanència

El Covisa Manresa ha aconseguit una victòria de gran valor a la pista del segon classificat, el Palma Futsal B, després d'imposar-se per 1-2 en un partit molt treballat i amb una clara millora defensiva respecte a jornades anteriors. El triomf permet als manresans acostar-se a la permanència i quedar-se a només un punt del Lleida.
Avantatge manresà a la primera part
El partit ha començat amb una forta pressió dels mallorquins, que han obligat els jugadors del Pujolet a defensar amb intensitat i a buscar les seves opcions al contracop.
En una de les primeres accions ofensives, Héctor ha avançat els bagencs després d'una passada de Jordi Sànchez. El gol ha donat tranquil·litat als visitants, que han sabut mantenir l'avantatge fins al descans amb el 0-1 al marcador.
Patiment i resolució a la represa
A la segona part, el conjunt manresà ha intentat ampliar distàncies, però ha estat el conjunt balear qui ha trobat el gol amb una rematada potent de Feliu des de l'esquerra que ha significat l'empat.
Quan el partit s'ha complicat, novament Héctor ha tornat a avançar el Covisa Manresa amb un gol d'esperó a la sortida d'una falta. En el tram final, Bermusell ha estat a punt de marcar el tercer.
Els locals han tingut una gran oportunitat per empatar amb un doble penal, però el porter Cella ha aturat el llançament. En els últims minuts, el Palma Futsal B ha apostat pel porter jugador, però s'ha trobat amb una defensa manresana molt ordenada.
Fi a més d'un any sense guanyar fora
El triomf té un valor afegit per al conjunt bagenc. El Covisa Manresa no guanyava lluny del Pujolet des del 25 de gener del 2025, quan també va aconseguir els tres punts a la pista del filial del Palma amb un marcador de 5-6.
Des d'aleshores, els manresans acumulaven més d'un any sense celebrar una victòria a domicili, una ratxa que finalment han trencat a Palma. Ara, l'equip es queda a només un punt de la salvació i encara té un partit pendent davant el El Pilar Valencia.