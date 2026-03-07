El CB Artés cau a la pista de l'IPSI en un partit marcat per les ratxes

El CB Artés ha caigut per 57-54 a la pista del CB IPSI en un partit marcat per les ratxes de joc d'un i altre equip. Els bagencs han sabut reaccionar després d'un mal inici i fins i tot han arribat a posar-se per davant, però no han pogut culminar la remuntada en el tram final.
Un primer quart molt complicat
Els barcelonins han començat el partit amb molta intensitat, bloquejant l'atac dels visitants i mostrant-se molt encertats de cara a cistella. Aquest domini inicial s'ha traduït en un avantatge important des dels primers minuts. Al final del primer quart, el marcador reflectia un clar 23-8 favorable al conjunt local.
Reacció artesenca sense premi final
Després d'aquest inici advers, el CB Artés ha reaccionat i ha començat a retallar diferències abans del descans, al qual s'ha arribat amb un 37-28. A la represa, els bagencs han fet un pas endavant i han aconseguit capgirar el marcador. El tercer quart s'ha tancat amb un 44-48 que deixava el partit completament obert.
En els darrers deu minuts, però, el desgast dels visitants s'ha fet notar i el CB IPSI ha sabut aprofitar-ho per recuperar l'avantatge i acabar enduent-se el triomf per 57-54.
El jugador més valorat del conjunt bagenc ha estat Jordi Pujolreu, que ha sumat 11 punts i 9 rebots.