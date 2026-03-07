El CB Navàs s'imposa al Santa Tecla després de trencar el partit a la segona part

El CB Navàs Viscola ha superat el Sandá Electroclima BC Santa Tecla per 62-48 en un partit que s'ha decidit a la segona meitat després d'una primera part molt equilibrada. L'equip bagenc ha fet un pas endavant després del descans i ha acabat ampliant la diferència fins a un marcador clar, amb una actuació molt destacada de Fall, autor de 17 punts i 20 rebots.
Igualtat fins al descans
El duel ha començat amb molta igualtat i amb petits avantatges per a un i altre equip. Cap dels dos conjunts ha aconseguit dominar clarament el joc i el primer quart s'ha tancat amb empat a 14 punts.
La dinàmica s'ha mantingut durant el segon període, amb un partit molt obert i amb alternatives constants al marcador. Finalment, els visitants han arribat al descans amb un lleuger avantatge de 28-29.
El Navàs trenca el partit a la represa
A la sortida dels vestidors, el conjunt navassenc ha millorat el seu rendiment, especialment en defensa, i ha començat a obrir escletxa en el marcador. Amb més encert en atac i controlant millor el rebot, els bagencs han tancat el tercer quart amb un 47-38 favorable.
En els darrers deu minuts, el CB Navàs Viscola ha sabut gestionar l'avantatge i fins i tot ampliar-lo fins al 62-48 final, certificant una victòria treballada davant el Sandá Electroclima BC Santa Tecla.