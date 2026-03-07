El Baxi Manresa sub22 cedeix davant el Gran Canaria en un últim quart decisiu (77-94)

El Baxi Manresa ha perdut aquest divendres al Nou Congost contra el Gran Canaria per 77-94 en un partit de la Lliga U22 que s'ha resolt en l'últim quart. Tot i el marcador final, el duel ha estat molt igualat durant bona part dels primers trenta minuts. Max Gaspà ha estat el jugador més destacat dels manresans amb 22 punts i quatre assistències.
Igualtat durant els tres primers quarts
El partit ha començat amb un ritme alt i amb els dos equips mostrant-se molt actius en atac. Des dels primers minuts s'ha vist que el duel seria equilibrat, amb alternances constants al marcador i avantatges mínims per a un i altre conjunt.
Aquesta igualtat s'ha reflectit ja al final del primer quart, que ha acabat amb empat a 22 punts. Cap dels dos equips aconseguia imposar un ritme clar ni obrir escletxes al marcador, i el joc es convertia en un estira-i-arronsa constant.
Durant el segon quart la tònica s'ha mantingut. El Baxi Manresa ha sabut respondre als encerts dels visitants i mantenir-se dins del partit en tot moment. Tot i això, el Gran Canaria ha aconseguit arribar al descans amb un avantatge molt ajustat, 44-46, que deixava el duel completament obert per a la segona meitat.
Un tercer període que mantenia el partit obert
A la represa, cap dels dos equips ha aconseguit trencar l'equilibri. El joc ha continuat marcat per petites ratxes de cada equip, però sense diferències destacables al marcador.
Els manresans han mantingut la intensitat i han seguit competint de tu a tu amb el conjunt canari, que tampoc trobava la manera d'escapar-se de forma clara. Amb aquest guió, tot feia pensar que el partit es decidiria en un final ajustat.
A falta de disputar-se el darrer període, el marcador reflectia encara aquesta igualtat: 61-64 a favor del Gran Canaria. Tot quedava pendent d'un últim quart que havia de determinar quin dels dos equips s'acabaria enduent la victòria.
El Gran Canaria decideix el partit al tram final
El desenllaç, però, ha estat molt diferent del que s'havia vist fins aleshores. En l'últim quart el Gran Canaria s'ha mostrat especialment encertat en atac i ha sabut aprofitar els seus moments per ampliar la diferència al marcador.
Els visitants han anat acumulant punts amb rapidesa mentre el Baxi Manresa no trobava la mateixa fluïdesa ofensiva. Aquesta dinàmica ha acabat ampliant progressivament la distància fins a deixar el resultat final en un 77-94.
El marcador final, però, no reflecteix del tot la igualtat que s'ha viscut durant gran part del partit, especialment en els tres primers quarts.
Max Gaspà, el més destacat dels manresans
En el conjunt manresà, el jugador més determinant ha estat Max Gaspà. El base ha liderat l'equip en anotació amb 22 punts i també ha repartit quatre assistències, convertint-se en el principal referent ofensiu dels locals durant el partit.