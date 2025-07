La manresana del CN Sabadell Txell Ferré ha finalitzat la seva participació dels Mundials de natació que s'estan realitzant a Singapur amb un nova medalla de bronze. La tercera per al seu compte particular. L'equip espanyol ha quedat tercer en acrobàcies per equips darrere de la Xina i Rússia. És el mateix podi que en rutina tècnica.

Ferré i les seves companyes ja van mostrar les seves credencials a les preliminars del dijous en què van ocupar la segona posició molt a prop de l'equip xinès. Separant les notes per impressió artística i execució també van ocupar el segon lloc en cada ítem amb un bon marge sobre la resta de seleccions.

A la final, Espanya ha mantingut el nivell en impressió artística i ha baixat la puntuació en execució. A més, l'equip rus ha millorat molt la seva actuació respecte de la preliminar del dia anterior i ha escalat fins la segona posició.

Les altres dues medalles de bronze de Txell Ferrer han estat en la classificació d'exercicis lliures per equips i en equip tècnic. A part, la manresana ha aconseguit una cinquena posició en duet tècnic.