La Nit de l’Esportista de Manresa arriba aquest 2025 a la seva 54a edició consolidada com l’esdeveniment de referència per reconèixer els mèrits de clubs, esportistes i entitats locals. El jurat, integrat per representants dels mitjans de comunicació de la ciutat, ha anunciat els candidats i candidates que opten als guardons de les diferents categories.

Premi Associació Esportiva La Salle Manresa (millor club o entitat)

Beisbol Club Manresa (Beisbol)

Club Atlètic Manresa (Atletisme)

Club Bàsquet Manresa 2015 (Bàsquet)

Club Egiba (Gimnàstica artística i Trampolí)

Club Esport 7 Judo (Judo)

Club Manresa Futbol Sala (Futbol Sala)

Club Natació Manresa (Natació, Waterpolo, Natació artística i Triatló)

Club Patí Manresa (Hoquei)

Club Vòlei Manresa (Vòlei)

Futbol Club Pirinaica AVMP (Futbol)

Manresa Club Bàsquet Femení (Bàsquet)

Premi Josep M. Montfort (millor entrenador/a)

Jordi Estany (Bàsquet - La Salle Manresa)

Jordi López Sagrera (Waterpolo - Club Natació Manresa)

Josep Santasusana Rius (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)

Marc Rovirosa (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)

Maurici Casasayas Soler (Judo Club Esport7 Judo)

Pablo Racero Catalán (Natació - Club Natació Manresa)

Premi al millor directiu/va

Jordi Roy (Atletisme - Club Atlètic Manresa)

Manel Artero Carrillo (Futbol Futbol Club Pirinaica AVMP)

Montserrat Gomáriz González (Natació, Waterpolo, Natació artística i Triatló Club Natació Manresa)

Nina Pont Arnaiz (Bàsquet Manresa Club Bàsquet Femení)

Premi al millor patrocinador

Avinent Group (CA Manresa)

Catalana Occident (CB Manresa 2015)

Condals Group (CN Manresa)

Covisa (Manresa FS)

Eli Oro Joieria (La Salle Manresa)

Fibracat (CN Manresa)

Motor Munich Cadí (CB Manresa 2015)

Premi Vicenç Comas (millor equip absolut)

Avinent Manresa Femení Absolut (Club Atlètic Manresa)

Bàsquet Manresa B (Club Bàsquet Manresa 2015)

Egiba TEAM (Gimnàstica Artística Femenina)

Equip absolut femení (Manresa Rugby Club)

Equip absolut masculí (Futbol Club Pirinaica)

Equip Absolut masculí de waterpolo (Club Natació Manresa)

Sènior A de Supercopa (Manresa Club Bàsquet Femení)

Premi al millor esportista veterà (més de 40 anys)

David Cervelló Español (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Jordi Ballús Roca (Esquí Nàutic - Club 2 Llacs Lleida)

Josep Perramon Puig (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Loles Vives Jorba (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Lourdes Rossinyol Bastardes (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Maite Marzo Gómez (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Manel Ramírez Reina (Hapkido - Club deportivo Artes Marciales Viturtia)

Montserrat Gomáriz González (Natació Club Natació Manresa)

Montserrat Prat Grau (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Sancho Ayala Abad (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Sergi Cabello Gimenez (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Sergi Martínez Calderón (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Silvia Cortés Torres (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Toni Viturtia Garcia (Hapkido - Club deportivo Artes Marciales Viturtia)

Premi al millor esportista en formació (fins categoria cadet o sub16)

Adrià Ruiz Romero (Gimnàstica Artística Masculina Club Egiba)

Anna Recuenco Boix (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Arnau Cobos (Futbol Sala - Manresa Club Futbol Sala)

Aura Nogueras Ventura (Natació Club Natació Manresa)

Àuria Suñé Palacios (Natació Club Natació Manresa)

Bernat Noguera Naval (Judo Club Esport7 Judo)

Berta Dominguez Milan (Judo Club Esport7 Judo)

Bruna Rafat Osete (Judo Club Esport7 Judo)

Carlos Llamas Viejo (Judo Club Esport7 Judo)

Dumi Croitor (Judo Club Esport7 Judo)

Eduard López Rodríguez (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Eva Soler Borniquel (Taekwondo Taekwondo Viturtia)

Gerard Casasayas Iglesias (Judo Club Esport7 Judo)

Guillem Ecker Alberti (Bàsquet Club Bàsquet Manresa 2015)

Guillem Gàlvez Estupinyà (Natació Club Natació Manresa)

Izan Piedra Soto (Taekwondo Taekwondo Viturtia)

Joan Perramon Rexach (Natació Club Natació Manresa)

Júlia Martínez Capdevila (Rugby Manresa Rugby Club)

Leo Díaz Alvarez (Gimnàstica Artística Masculina Club Egiba)

Maria Comallonga Font (Gimnàstica Artística Femenina Club Egiba)

Maria Gonfaus (Futbol Sala - Manresa Club Futbol Sala)

Marta Alguacil Gordillo (Taekwondo Taekwondo Viturtia)

Martí Juanola Pina (Gimnàstica Artística Masculina Club Egiba)

Martina Abad Gimenez (Judo Club Esport7 Judo)

Martina Alessandra Abril Bazante (Natació Artística - Club Natació Manresa)

Montse Fresnillo (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Noa Lozano Pastor (Judo Club Esport7 Judo)

Ot Rodríguez Baulenas (Bàsquet Club Bàsquet Manresa 2015)

Premi al millor esportista en categoria jove (fins a sub-21)

Adrià Caso Closa (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Aleix Garcia Vilaseca (Duatló i Tratló - Centre Esportiu Katoa)

Alex Llamas Viejo (Judo Club Esport7 Judo)

Álvaro Giráldez Pérez (Gimnàstica Artística Masculina Club Egiba)

Ariadna Álvarez Navarro (Judo Club Esport7 Judo)

Arnau Pujols Frank (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Biel Cirujeda Serra (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Biel Gabernet Martín (Natacio Club Natació Manresa)

Biel Perau Perramon (Judo Club Esport7 Judo)

Cai Castany Crespo (Judo Club Esport7 Judo)

Clàudia Morros (Bàsquet Manresa Club Bàsquet Femení)

Daniel Ficola i Tatiana González (Ball Esportiu - Royal Dance)

Erika Badeau Maseras Ferre (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Gerard Fernández Giménez (Bàsquet Club Bàsquet Manresa 2015)

Griselda Serret Mendez (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Guillem Bardina Bernadich (Rugby - CR Sant Cugat)

Guillem Lozano Pastor (Judo Club Esport7 Judo)

Guillem Naspler Perez (Bàsquet Club Bàsquet Manresa 2015)

Ivet Castro Baila (Taekwondo Club deportivo artes marciales Viturtia)

Jan Perau Perramon (Judo Club Esport7 Judo)

Jofre Roca Rosa (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Júlia Garcia Pedragosa (Gimnàstica Artística Femenína Club Egiba)

Júlia Sánchez Aymerich (Natació Club Natació Manresa)

Khalil El Khiraoui (Futbol Sala Club Manresa Futbol Sala)

Laia Janue Soldevila (Gimnàstica Artística Femenína Club Egiba)

Lerato Pagés Moboka (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Luca de Palma Leon (Judo Club Esport7 Judo)

Lucas Sánchez Fernández (Bàsquet Club Bàsquet Manresa 2015)

Mar Santanach Pinto (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Marc Pladellorens Pérez (Taekwondo Club deportivo artes marciales Viturtia)

Marta Escalera Canela (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Martí Serra Prat (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Max Gaspà Ibáñez (Bàsquet Club Bàsquet Manresa 2015)

Mercè Junyent Ribalta (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Oriol Marsinyach Garcia (Rugby - Stade Toulousain Rugby)

Yaser El Khallaoui (Futbol Sala Club Manresa Futbol Sala)

Premi al millor esportista absolut

Abdelaziz Boukhress "Asis" (Futbol Sala Club Manresa Futbol Sala)

Biel Diaz Basullas (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Daniel Pérez Otero (Bàsquet - Baxi Manresa)

Derrick Alston Jr. (Bàsquet - Baxi Manresa)

Emilia del Hoyo Pérez (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Guillem Pascual & Diandra Illes (Ball Esportiu - Royal Dance)

Jan Diaz Basullas (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Laia Font Estruch (Gimnàstica Artística Femenina Club Egiba)

Lorena Medina Cobos (Gimnàstica Artística Femenina Club Egiba)

Manel Deli Andújar (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Mar Royo Bueno (Gimnàstica Artística Femenina Club Egiba)

Marc Pubill Pagès (Futbol - UC Almeria)

Marina Guerrero Puigdevall (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Mario Saint-Supéry (Bàsquet - Baxi Manresa)

Mariona Teixidó (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)

Martí Flores Maria (Gimnàstica Artística Masculina Club Egiba)

Meritxell Ferré Gaset (Natació artística - CN Sabadell)

Meritxell Soler Delgado (Atletisme Club Atlètic Manresa)

Mireia Badia Camprubí (Motociclisme)

Mireia Pradell Carrasco (Natació Club Natació Barcelona)

Mònica Clemente Martí (Atletisme Diputación Valencia Club de Atletismo)

Noelia Jardo Martín (Judo Club Esport7 Judo)

Ona Bonet Bernadich (Atletisme Nike Running Club)

Ona Sánchez Márquez (Gimnàstica Artística Femenina Club Egiba)

Robert Vilarasau Poveda (Trampolí Club Egiba)

Thierno Boubacar Diallo (Gimnàstica Artística Masculina Club Egiba)

Després de la Festa Major, es donaran a conèixer els finalistes de cada categoria i es faran públics els guanyadors i guanyadores dels reconeixements especials.