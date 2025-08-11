Alfonso Plummer, nou escorta per al Baxi Manresa 2025-26

El Baxi Manresa ha incorporat l'escorta porto-riqueny Alfonso Plummer per a la temporada 2025-26. El jugador, de 27 anys i 1,85 metres d'alçada, arriba procedent del Ratiopharm Ulm, on va competir tant a la Bundesliga com a l'Eurocup, i signa per una temporada.
Fitxatge amb perfil anotador
Plummer arriba a la capital del Bages per convertir-se en una de les referències ofensives de la línia exterior de l'equip dirigit per Diego Ocampo. Format als Estats Units d'Amèrica, a l'NCAA, destaca pel seu llançament exterior, la seva intensitat defensiva i la capacitat d'adaptar-se a diferents rols dins la pista.
En la seva darrera temporada a Europa, amb l'Ulm, va registrar una mitjana d'11,2 punts, 1,6 rebots i 1,4 assistències per partit, tant a la competició domèstica com a l'Eurocup.
Experiència internacional i progressió
Nascut el 4 de setembre de 1997 a Fajardo (Puerto Rico), Plummer ha desenvolupat una carrera que combina experiència als Estats Units d'Amèrica, Europa i el seu país natal. Després de passar per Arizona Western, Utah i Illinois a l'NCAA (2017-2022), va debutar a Europa amb el Paris Basketball (2022-23) abans de tornar a Puerto Rico amb Cangrejeros de Santurce i Capitanes de Arecibo.
La temporada 2024-25 la va iniciar a l'Ulm alemany i la va finalitzar amb Capitanes de Arecibo, abans de confirmar ara el seu retorn al bàsquet europeu com a jugador del Baxi Manresa.
Trajectòria
La trajectòria d'Alfonso Plummer comença als Estats Units, on entre 2017 i 2022 va jugar a l'NCAA defensant els colors d'Arizona Western, Utah i Illinois. El curs 2022-2023 va donar el salt a Europa amb el Paris Basketball abans de tornar a Puerto Rico per jugar amb els Cangrejeros de Santurce. La temporada següent, 2023-2024, va competir amb els Capitanes de Arecibo, i el 2024-2025 va iniciar el curs amb el Ratiopharm Ulm alemany, participant a la Bundesliga i a l'Eurocup, per acabar-lo novament amb els Capitanes de Arecibo. Ara, el 2025, afronta una nova etapa al Baxi Manresa.