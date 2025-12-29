La manresana Carla Prieto, amb la selecció catalana sub12 a la Copa d'Espanya d'escacs

La manresana Carla Prieto Pujol, jugadora del Club Escacs Súria, ha participat amb la selecció catalana mixta sub12, tot i que íntegrament femenina, a la Copa d'Espanya d'equips d'escacs 2025, disputada al Gran Hotel Bali de Benidorm. L'equip català va acabar en una destacada novena posició d'un total de 44 conjunts, millorant el rànquing inicial i deixant una molt bona imatge en un torneig de caràcter mixt.
Una competició estatal amb presència catalana femenina
Del 5 al 8 de desembre es va disputar la Copa d'Espanya d'escacs per equips sub12 al Gran Hotel Bali de Benidorm. El torneig es va jugar amb sistema clàssic, amb partides de temps més 30 segons d'increment, i equips formats per quatre jugadors o jugadores. La competició era mixta, amb nois i noies compartint taulers, un fet habitual en aquest tipus de campionats estatals.
Una aposta clara pels escacs femenins
La Federació Catalana d'Escacs va presentar un equip íntegrament femení en aquest torneig mixt, en una clara aposta per la promoció dels escacs femenins. Tenint en compte que només un 7% de les llicències federatives a Catalunya corresponen a jugadores, la iniciativa buscava donar visibilitat i oportunitats competitives a joves amb gran projecció. L'equip estava format per Oceane Clerc, Lola Fernández, Emma Sergooris i la bagenca Carla Prieto Pujol, sota la capitania d'Ivan Marina, vicepresident esportiu de la Federació, i amb el suport d'Anna Alhama, membre de la comissió femenina.
Cohesió, aprenentatge i bon rendiment esportiu
Les jugadores ja es coneixien d'anteriors campionats d'Espanya, un fet que va facilitar la cohesió i el bon funcionament de l'equip. Abans de l'inici del torneig, el capità va marcar tres objectius clars: esforçar-se, aprendre i gaudir de l'experiència. La selecció catalana va complir amb escreix aquestes consignes, acabant en novena posició de 44 equips i millorant en tres llocs la seva classificació inicial.
Destacada actuació de Carla Prieto
En l'àmbit individual, la manresana Carla Prieto Pujol va signar una actuació molt notable, sumant 4,5 punts de 6 possibles per a la selecció catalana. La jugadora del Club Escacs Súria va representar amb èxit els escacs femenins del Bages, contribuint de manera decisiva al bon resultat col·lectiu i consolidant-se com una de les joves promeses del panorama català.