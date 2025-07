La bagenca Iria Prieto, cinquena al Campionat d'Espanya d'escacs sub8, empatada amb la subcampiona

La escaquista manresana Iria Prieto Pujol, del Club Escacs Súria, ha quedat cinquena al Campionat d'Espanya d'escacs sub8 que s'ha disputat aquest cap de setmana a Vícar (Almeria). La bagenca ha aconseguit 5 de 9 punts possibles, la mateixa marca que la subcampiona del campionat, i a només mig punt de la campiona.

Prieto, que ha participat al campionat becada per la Federació Catalana Escacs com a campiona de Catalunya, partia d'un rànquing inicial de 90 de 104 i ha finalitzat el campionat en la posició 45 del rànquing general. La manresana va puntuar a la primera ronda, però després de perdre tres partides seguides no es va desanimar, i va guanyar les quatre partides següents, imposant-se, entre d'altres, al campió general d'Astúries. A l'última ronda, de gran exigència en les últimes jugades, es va deixar escapar unes taules que l'haurien fet subcampiona amb els mateixos punts que la campiona d'Espanya femenina sub8.