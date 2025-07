Ona Bonet i Biel Cirujeda, seleccionats per competir al Campionat d'Europa sub20 a Finlàndia

La Real Federació Espanyola d'Atletisme ha fet pública la convocatòria oficial per al Campionat d'Europa sub20 que tindrà lloc del 7 al 10 d'agost a Tampere (Finlàndia), i en la qual hi figuren dues joves promeses bagenques: Ona Bonet (Nike Running Club) i Biel Cirujeda (Avinent Manresa).

Ona Bonet, entre les millors d'Europa

La manresana Ona Bonet arriba a Finlàndia com una de les atletes més destacades de la selecció espanyola. Amb un espectacular salt d'1,90 metres, no només ha establert el rècord d'Espanya sub20 i el rècord absolut de Catalunya, sinó que també presenta la tercera millor marca europea de l'any en la seva categoria. Bonet és ja la quarta millor saltadora d'alçada de la història a l'Estat espanyol, només superada per figures com Ruth Beitia (2,02 m), Marta Mendia (1,96 m) i Una Stancev (1,91 m).

A Tampere tindrà rivals de gran nivell com Lilianna Bátori (Hongria, 1,93 m), líder del rànquing europeu, Jana Koscak (Croàcia, 1,91 m) i Ella Mikkola (Finlàndia, 1,87 m).

Cirujeda, doble repte als 400 metres

Per la seva banda, Biel Cirujeda, medalla de bronze en el Campionat d'Espanya sub20, competirà als 400 metres llisos amb una marca de 47"27, una de les millors de la seva carrera. L'atleta de l'Avinent Manresa buscarà una plaça a les semifinals en una disciplina amb un altíssim nivell, on 25 atletes europeus han baixat enguany dels 47 segons.

Cirujeda també formarà part de l'equip espanyol del relleu 4x400 metres, amb opcions reals de medalla. Compartirà quartet amb Helio Marco (46"95), Marco Saiz (47"12) i Sergi Pons (47"15), formant una combinació molt competitiva.

Tant Bonet com Cirujeda afrontaran a Tampere un gran repte internacional, consolidant-se com a referents de l'atletisme català i estatal.