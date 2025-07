El millor atletisme estatal es dona cita a Tarragona amb una destacada presència bagenca

L'Estadi Natalia Rodríguez de l'Anella Mediterrània de Tarragona serà l'escenari, del 1 al 3 d'agost, del Campionat d'Espanya Absolut d'Atletisme 2025, la màxima competició estatal en pista a l'Estat espanyol. Amb un total de 688 atletes inscrits (355 homes i 333 dones), la cita esdevé l'autèntic aparador del millor talent atlètic estatal i, a més, punt de selecció clau per al Campionat del Món de Tòquio, que es disputarà del 13 al 21 de setembre.

El campionat promet tres jornades d'altíssim nivell, amb noms consagrats i figures emergents buscant els títols, les medalles i les mínimes que els obrin les portes de l'esdeveniment mundialista. I en aquesta gran cita, l'atletisme manresà i bagenc hi tindrà un protagonisme destacat, amb 15 representants: 5 homes i 10 dones, una xifra que reafirma el bon moment de forma de la base atlètica de la comarca.

Candidats al podi

Entre els noms amb més opcions de pujar al podi destaquen clarament Mònica Clemente (València CA), especialista en salt amb perxa, que arriba com a número 1 del rànquing estatal de l'any i aspira clarament a l'or. Ona Bonet (Nike Running Club), flamant campiona d'Espanya sub20 i actual segona del rànquing absolut en salt d'altura, no podrà ser-hi present ja que viatja al Campionat d'Europa sub20 a Finlàndia.

Una altra de les grans esperances de medalla és Lerato Pagès (Avinent Manresa), tanquista internacional andorrana que ocupa la segona posició estatal de l'any en els 100 metres tanques i arriba amb la mirada posada en el títol. En el mateix sentit, Martí Serra (Avinent Manresa) en salt amb perxa i Jan Díaz en salt de llargada, tercers del rànquing estatal 2025 en les seves respectives disciplines, tenen opcions reals de pujar al podi si mantenen els seus registres habituals.

A la lluita per les places d'honor

Tot i no ser caps de sèrie, altres noms de l'Avinent Manresa també arriben amb aspiracions de fer saltar la sorpresa i colar-se entre els millors. És el cas de Marina Guerrero, quarta al rànquing estatal dels 3.000 metres obstacles, una prova que tradicionalment té molta exigència tàctica i pot premiar l'experiència i la resistència.

També Emilia del Hoyo, amb la cinquena millor marca estatal de l'any als 100 metres tanques, i la marxadora Griselda Serret, sisena al rànquing dels 10.000 metres marxa, aspiren a rendir al seu màxim nivell i entrar en la lluita pels llocs de privilegi. La velocista Ericka Badeau Maseras, setena als 100 metres llisos, és una altra de les promeses a seguir.

L'equip bagenc, molt ben representat

La presència bagenca en aquest Campionat d'Espanya Absolut es completa amb noms que poden sorprendre, progressar en el seu rendiment i fer un bon paper tot i partir de posicions més endarrerides en el rànquing.

És el cas de la llançadora de martell Mar Santanach (12a del rànquing), el saltador Lluís Toledo (14è en altura), els tanquistes Biel Díaz (14è) i Biel Salas (21è) als 110 metres tanques, i Meritxell Tarragó (23a) i Marta Escalera (24a) als 400 metres tanques.

Aquesta participació massiva reflecteix el bon treball de l'Avinent Manresa, que continua sent un dels referents estatals en formació i promoció d'atletes d'alt nivell.

Esther Guerrero, a per un nou títol

Una de les proves que aixecarà més expectació serà el 1.500 metres llisos femení, on la veterana banyolina Esther Guerrero (New Balance Team) -entrenada pel manresà Joan Lleonart-, amb una trajectòria impressionant, es presenta com a segona del rànquing estatal de l'any només per darrere d'Águeda Marqués (CA Adidas) i per davant de Marta Pérez, també del club Adidas.

Amb 17 títols estatals absoluts al seu palmarès (8 en 800m i 9 en 1.500m), Guerrero, que als seus 35 anys es troba en un excel·lent estat de forma, aspira a augmentar encara més el seu historial i reafirmar-se com una de les grans figures de l'atletisme espanyol contemporani.

La importància de Tarragona i els Mundials de Tòquio

El Campionat d'Espanya Absolut 2025 és més que una competició nacional: és la darrera gran oportunitat per aconseguir les mínimes exigides per la World Athletics de cara al Mundial de Tòquio, un dels grans esdeveniments atlètics de la temporada.

El fet que aquest estatal se celebri a Catalunya -concretament a Tarragona-, i en un estadi de primer nivell com és el Natalia Rodríguez, dona un valor afegit a l'esdeveniment. La pista de l'Anella Mediterrània ja ha acollit competicions internacionals com els Jocs del Mediterrani 2018 i presenta totes les condicions per a una gran cita atlètica.

Així, del 1 al 3 d'agost, Tarragona serà l'epicentre de l'atletisme espanyol, amb un escenari d'altíssim nivell competitiu, una participació de luxe i moltes històries per escriure. Entre elles, les de Manresa i el Bages, que tornen a mostrar múscul amb una generació de talent que té molt a dir -i molt a córrer, saltar i llançar- al panorama estatal.