Els Mossos denuncien un nucli zoològic de Santpedor

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha ordenat la immobilització de tots els animals d'un nucli zoològic de Santpedor per motius sanitaris i per la manca de traçabilitat en l'origen dels cadells i gossos localitzats. Així ho ha anunciat el cos policial a través de la xarxa social X (antic Twitter).

La intervenció d'aquest dilluns dona continuïtat a una investigació oberta des de finals de juny, quan els Mossos ja havien detectat indicis de tràfic il·legal de cadells amb destinació final al mateix nucli zoològic de Santpedor. El cas havia sortit a la llum l'11 de juliol, quan la policia catalana va informar de la denúncia a sis persones implicades en la introducció il·legal de cadells de gos provinents de l'Europa de l'Est.

Els fets es remunten al 28 de juny, quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona van interceptar un vehicle amb matrícula estrangera carregat amb 33 cadells de les races caniche toy, yorkshire terrier i buldog francès. Els animals no disposaven de documentació legal ni garanties sanitàries, requisits obligatoris en la importació i venda d'animals de companyia.

Els agents van seguir el vehicle fins a un recinte a Santpedor, identificat com a nucli zoològic destinat, presumptament, a la cria i subministrament d'animals. A l'interior de la instal·lació s'hi van localitzar 23 cadells més, també en situació irregular. Tots els animals van ser traslladats a un centre de protecció a Gironella, on es van posar en quarantena i sota vigilància veterinària.

Amb l'operació d'aquest dilluns, els Mossos i el Departament d'Agricultura han reforçat la seva resposta davant possibles pràctiques il·legals en la tinença i comercialització d'animals de companyia. Segons fonts policials, les investigacions continuen obertes i no es descarten noves actuacions en els propers dies.

Des de la Generalitat s'adverteix que la manca de traçabilitat, així com la vulneració dels protocols sanitaris en l'origen i transport dels animals, suposa un risc tant per al benestar animal com per a la salut pública. El nucli zoològic de Santpedor, amb antecedents directes en aquesta trama, queda ara intervingut i sota supervisió administrativa.