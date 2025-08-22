22 de agost de 2025

La plaça Major s'omplirà de foc i música diumenge amb la Moscada i el Correfoc infantil

Tallers, tabalons, diablons i imatgeria popular donaran el tret de sortida als actes de foc per als més petits dins la Festa Major de Manresa

  • La Moscada i el Correfoc Infantil donaran el tret de sortida a la Festa Major de Manresa -

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 17:43

La plaça Major de Manresa viurà aquest diumenge una de les jornades més esperades pels més petits de la Festa Major: la Moscada i el Correfoc infantil. Serà la primera oportunitat perquè nens i nenes gaudeixin del foc, els petards, la imatgeria de la secció infantil de Xàldiga i la música en directe de Quants Band Jove. L'Ajuntament de Manresa recorda la importància de seguir les recomanacions de seguretat per poder viure la festa amb tranquil·litat.

Tallers i activitats prèvies

La jornada començarà a les 6 de la tarda amb els tallers de Xàldiga infantil a la plaça Major, on els infants podran convertir-se en tabalons o diablons per un dia i fotografiar-se amb la imatgeria. També hi haurà l'acte simbòlic de donar la pipa a la Tremenda i la possibilitat d'adquirir el material necessari per participar al Correfoc.

Moscada i Correfoc infantil

A partir de les 9 del vespre tindrà lloc la Moscada infantil, amb la percussió dels Tabalons, l'espectacle de foc dels Diablons i la imatgeria de Xàldiga, acompanyats de la música de la Quants Band Jove. Tot seguit començarà el Correfoc infantil, que sortirà i acabarà a la plaça Major i recorrerà els carrers Cap del Rec, plaça del Carme, Pedregar, Sabateria i Sant Miquel.

Recomanacions de seguretat

Per participar en aquests actes de foc, es recomana portar roba de cotó, màniga llarga i pantalons llargs, mocador, barret, calçat tancat i taps per a les orelles. També es recorda que pares i mares són responsables de la participació dels seus fills i que no està permès portar infants a coll ni amb cotxets durant la rua de foc.

Afectacions de trànsit

Des de les 6 de la tarda quedarà tallat l'accés de vehicles a la plaça Major, i a partir de les 8 del vespre es restringirà la circulació pels carrers del recorregut del Correfoc, on ja estarà prohibit estacionar des de les 2 del migdia. Els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca en direcció a la plaça seran desviats pel passatge Amics.

