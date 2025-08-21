Manresa fixa mesures de seguretat per gaudir del Correfoc i la Moscada amb garanties

L'Ajuntament de Manresa ha fet públiques les mesures de prevenció i seguretat que caldrà tenir en compte durant la celebració de la Moscada i el Correfoc infantil i normal, tres dels actes amb foc més emblemàtics i multitudinaris de la Festa Major. L'alcalde Marc Aloy ha signat el ban, que recull les recomanacions adreçades tant a participants i públic com al veïnat i comerciants de les zones on tindran lloc aquestes activitats de foc. L'objectiu és que la ciutadania en pugui gaudir amb la màxima seguretat i convivència.
Recomanacions per als participants
Els organitzadors recorden que, per prendre part en la Moscada i els correfocs, cal portar roba adequada: peces de cotó amb mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba i calçat esportiu de pell que subjecti bé els peus. També és important protegir-se els ulls i tapar-se les orelles per reduir l'impacte del soroll.
El ban insisteix en la necessitat de conèixer prèviament el recorregut i els punts d'assistència sanitària, seguir sempre les instruccions de l'organització i evitar conductes de risc com fer cadenes de més de tres persones, envair l'espai dels grups de foc o mullar amb aigua els participants.
Consells per al públic assistent
Els espectadors també han de seguir unes normes bàsiques de seguretat. En cas que s'encengui la roba, es recomana tirar-se a terra i rodolar per apagar les flames, i mai córrer. En cas de cremades o lesions oculars, cal adreçar-se als punts sanitaris habilitats. També es recomana no portar infants a coll ni assistir-hi amb cotxets per motius de seguretat.
Durant la Moscada infantil, hi haurà punts d'atenció mèdica a la plaça Major, carrer Sant Miquel, carrer Pedregar i plaça del Carme. Pel Correfoc, se n'instal·laran en més d'una desena d'emplaçaments, entre ells la plaça Europa -on s'ubicarà també el centre de coordinació i l'hospital de campanya-, la Plana de l'Om, la plaça de la Reforma i la plaça Major.
Mesures per al veïnat i comerciants
El ban també recull diverses indicacions per als residents i establiments situats als carrers del recorregut. Es recomana baixar persianes i portals metàl·lics, tancar finestres i balcons, protegir els vidres amb cartró gruixut i enrotllar els tendals exteriors. L'Ajuntament facilita cartró gratuït, que es pot recollir a la Regidoria de Cultura en horari de matí fins al 29 d'agost.
També s'insta a retirar mobiliari de la via pública, no deixar roba estesa, pancartes o banderes als balcons, evitar tirar aigua i netejar patis per eliminar elements inflamables. A més, no es podran estacionar vehicles als vials afectats pels recorreguts.
Una Festa Major segura
Amb aquestes mesures, el consistori vol garantir que la Festa Major de Manresa es pugui viure intensament i amb seguretat. Tant els participants com el públic i els veïns tenen un paper clau a l'hora de contribuir al bon desenvolupament d'uns actes que formen part de la identitat i la tradició de la ciutat.