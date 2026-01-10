El Baxi Manresa sap patir i guanyar davant el Río Breogan (104-99)

Victòria del Baxi Manresa davant el Río Breogan en un partit que ha tingut similituds al que va jugar el passat dimecres contra l'Aris de Salònica. Segurament no tant en aspectes tècnics o tàctics sinó pel desenvolupament. Uns primers minuts més o menys igualats, estirada del Baxi Manresa al segon quart i reacció visitant a la segona part. La diferència respecte l'Eurocup ha estat que els bagencs han patit més. De vint-i-cinc a favor dels bagencs s'ha passat als cinc finals. Retin Obasohan ha estat una altra vegada sublim i ha aconseguit el seu rècord anotador amb la samarreta del Baxi Manresa.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han estat els cinc jugadors escollits de sortida per Diego Ocampo. Per part del Breogan, Luis Casimro ha triat Dewayne Russell, Arturs Kurics, Kenadre Cook, Mihajlo Andric i Danko Brankovic. Benítez ha tornat produint ja d'entrada. El base ha assistit a Kao perquè inaugurés el marcador amb una jugada que es repeteix cada partit. Obasohan seguia amb el seu dolç moment de cara a cistella. El Río Breogan era capaç de trobar la rèplica amb Cook com a jugador més productiu. Pierre Oriola també ha estat capaç d'aportar imputs positius al Baxi Manresa ja fos traient personals als rivals o trobant bones posicions sota l'anella rival. L'equip manresà dominava el partit per un marge que hagués pogut ser més ampli si no se li haguessin escapat alguns rebots en defensa. Obasohan s'ha mostrat segur, com la resta de l'equip, des del punt de personal per donar cinc punts d'avantatge al seu equip (28-23, minut 10).
El belga ha seguit capitalitzant el joc del Baxi Manresa. Tot i que el Río Breogan trobava Brankovic a l'interior, els bagencs, poc a poc, incrementaven la seva renda. Ferran Bassas sumava el seu segon triple per situar la diferència als deu punts (37-27, minut 13). Els de Diego Ocampo no s'han parat. Obasohan seguia sense tenir aturador. La defensa local també funcionava i els rebots anaven majoritàriament a les mans de jugadors del Baxi Manresa. El +20 ha estat aviat una realitat al marcador. Els gallecs ho intentaven però es trobaven incapaços de fer bones jugades. Tot per aconseguir un resultat al descans gairebé calcat al del passat dimecres contra l'Aris de Salònica (62-38).
La sortida del Baxi Manresa a la segona part ha estat dolenta. Més de dos dos minuts sense anotar i un parcial de 0-7 en contra. Dos punts de Benítez no han evitat que el Río Breogan seguís dominant la represa. El marcador parcial acumulat s'ha enfilat fins el 2-14. Ocampo s'ha vist obligat a demanar temps mort (64-52, minut 24). L'equip visitant havia retallat la meitat del seu desavantatge en menys de quatre minuts. Obasohan i Bassas han aparegut, tal com també van fer a l'Eurocup, per refredar la reacció del Río Breogan. De nou, el Baxi Manresa ha gaudit de més de vint punts al seu favor. Però no ha pogut trencar el partit. Els triples d'Agustín Ubal i Marcis Steinbergs donaven un mica d'aire als manresans. Francis Alonso era un altre jugador visitant que feia mal al Baxi Manresa. El 82-66 que hi havia al final del tercer quart deixava una sensació agredolça a les files locals.
El Río Breogan ha baixat de la barrera dels deu punts. Primer s'ha posat a nou punts. Després a set (86-79, minut 34). Ocampo ha hagut de demanar un altre temps mort. Kao col·locava un tap, probablement il·legal, que ha provocat les ires de Luis Casimiro. El manxec ha estat exclòs amb dues tècniques. Reyes ha errat un tir lliure i Eli Brooks n'ha encertat un altre. El Baxi Manresa es mantenia al davant per una renda que oscil·lava entre els vuit i els deu punts. Kao jugava un dels seus millors partits des de la seva arribada i sumava en moments no crítics però si importants (91-81, minut 37). Els dos equips entraven en bonus fet que podia convertir els tirs lliures en un factor important. El Río Breogan, malgrat no comptar amb el seu entrenador, no defallia i se situava a només sis punts ja dins el darrer minut. El Baxi Manresa traspassava la responsabilitat a Obasohan que decidia buscar les personals del seus adversaris. Entre Oriola i Ubal perdien una pilota absurda que feia creure als gallecs en el miracle. Bassas i Obasohan es mostraven serens dels des 4,60. El belga abans de ser eliminat també per personals. A manca de 21 segons, el Baxi Manresa guanyava per 102-97. Un camp enrere bagenc afegia una emoció inesperada. Tot i això, els visitants no han estat encertats i Oriola ha sentenciat amb dos tirs lliures més. Alonso només ho ha pogut maquillar un xic (104-99).
Incidències: Sergio Manuel Rodríguez, David Sánchez Benito i Fabio Fernández Esteban han arbitrat el partit. Han eliminat Retin Obasohan i Danko Brankovic per personals i desqualificat Luis Casimiro amb dues tècniques. Un espectador ha participat en un concurs en que si encertava un llançament des del mig del camp s'enduia 7.000 euros i ho ha aconseguit.