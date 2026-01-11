Diego Ocampo: «Hem de millorar en la presa de decisions»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha definit el partit contra el Río Breogan com "una muntanya russa d'emocions". La defensa i el control en el rebot al segon quart han estat claus perquè l'equip bagenc trenqués el partit en un quart que ha estat fantàstic per a l'equip local. En canvi, al tercer quart la situació ha canviat radicalment després d'una mala sortida i les males sensacions s'han anat accentuant. "No ens hem adaptat al seu joc", ha expressat Ocampo que ha destacat les 12 pilotes que han perdut els seus jugadors al tercer període i també la qualitat dels jugadors del Río Breogan en el llançament de tres punts i el rebot ofensiu. Tot i això, el gallec ha posat en valor "la victòria davant un equip que competeix molt bé". També ha agraït l'esforç d'Hugo Benítez i Eli Brooks per posar-se a la disposició de l'equip. El primer per haver jugat havent fet només dos mitjos entrenaments i el segon perquè el dolor que pateix no li acaba de marxar.
Contra el Río Breogan no és el primer partit que el Baxi Manresa genera un gran avantatge que després se li acaba reduint. Ocampo, més que pensar que el partit es fa llarg als seus jugadors, demana una "millora en la presa de decisions". Al mateix, es mostra comprensiu amb jugadors com Ferran Bassas i Eli Brooks ja que han pogut fer molt pocs entrenaments des de la seva arriba a l'equip.
Retin Obasohan és un jugador que ha millorat molt en els darrers partits. Ocampo creu que una de les claus de la millora del belga és la humilitat amb la qual treball. Obasohan és un dels jugadors que ha hagut de redefinir el seu rol durant la temporada. Aquest és un dels problemes que més neguitegen l'entrenador i que el deixen "algunes nits sense dormir". Ocampo es mostra flexible amb els jugadors i lamenta que algunes lesions no han permès consolidar els rols de molts jugadors.
Luis Casimiro es mostra agraït pel tracte que sempre rep al Nou Congost
Al costat del Río Breogan, Luis Casimiro ha valorat de forma molt negativa el segon quart que ha dificultat que el seu equip pogués competir el partit. La situació ha canviat a la segona part quan els gallecs han millorat notablement. Però això no ha servit perquè marxés del Nou Congost amb un regust agradable. L'entrenador visitant ha explicat que les dues tècniques han arribat després de protestar un tap il·legal de Kao. El què més ha enfadat Luis Casimiro és la manca de criteri arbitral ja que en un altre partit una jugada similar va ser revisada, cosa que no ha passat aquesta jornada.
El què sí ha satisfet Luis Casimiro ha estat la rebuda que li ha dispensat el públic del Nou Congost.