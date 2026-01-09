Manresa tanca un Nadal multitudinari amb més de 10.000 persones a la Cavalcada

L'Ajuntament de Manresa ha fet una valoració molt positiva del conjunt d'activitats del Nadal a la ciutat, amb especial èmfasi en la reformulació de la Plaça de Nadal i en les novetats introduïdes a la Cavalcada de Reis, que aquest any ha estrenat direcció artística. El balanç l'han presentat aquest divendres la regidora de Cultura i Llengua i de Comerç, Tània Infante, i la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez, acompanyades d'Imma Torrecillas, presidenta de l'Agrupació Cultural del Bages, entitat que organitza conjuntament amb el consistori la Cavalcada.
Una Cavalcada renovada i amb gran resposta ciutadana
La Cavalcada de Reis, que dilluns va posar el punt final al programa nadalenc, va generar una gran expectació gràcies als canvis impulsats per la nova direcció artística encapçalada per Enric Llort. La renovació ha permès assentar una bona base tant a nivell organitzatiu com artístic i comunitari, establint criteris clars de qualitat, reforçant la coordinació entre equips i consolidant una manera de treballar compartida amb entitats i professionals.
La implicació de les entitats i dels voluntaris ha estat clau per donar ànima al seguici, aportant energia, compromís i una connexió directa amb la ciutadania. En una jornada marcada pel fred intens, més de 10.000 persones van sortir al carrer per seguir el recorregut, que va començar al Pont Vell i va acabar a la plaça Major. A més, la Cavalcada es va retransmetre en directe pel Canal Taronja, amb una audiència de 20.000 persones.
Carrosses renovades i un format més proper
Un dels aspectes més ben valorats ha estat la renovació de les carrosses. Les de caràcter més solemne, com la de l'Àngel, el Príncep Assuan i les dels tres Reis, van mantenir un to majestuós i simbòlic, mentre que les vinculades a la preparació de regals, el carbó i els caramels van aportar dinamisme i un aire més lúdic.
També va funcionar molt bé el nou sistema de repartiment de caramels en mà, que va permetre un contacte més proper amb els infants, va evitar aglomeracions i va millorar la seguretat. Altres moments destacats van ser la pluja de desitjos des dels balcons al primer tram de la carretera de Vic i el toc de campanes de la Seu per donar la benvinguda a Ses Majestats.
Prèviament, entre el 2 i el 4 de gener, el Príncep Assuan havia rebut a la plaça Major unes 750 cartes d'infants amb els seus desitjos per als Reis.
La Plaça de Nadal, pensada per als infants
La reformulació de la Plaça de Nadal, a la plaça de Sant Domènec, ha connectat especialment amb les famílies. L'arribada de la fada Belluerna i el follet Boet, el 28 de novembre, va marcar l'inici d'una programació diària d'espectacles, de l'1 al 24 de desembre, per encendre els llums del calendari d'advent. Aquesta proposta va ser seguida per centenars d'infants i famílies, reforçada per una feina prèvia a les escoles i l'edició de 3.000 exemplars del conte dels personatges.
Durant el desembre, la plaça també va acollir un tobogan de grans dimensions, amb prop d'11.500 descensos, i un carrusel de cavallets amb 5.500 viatges. A més, l'Antena del Campi qui Jugui, activa del 28 de desembre al 4 de gener, va comptar amb la participació de 3.920 infants.
El Campi qui Jugui celebra 40 anys amb xifres rècord
El Campi qui Jugui ha tornat a fer el ple en el seu 40è aniversari, superant per segon any consecutiu els 8.000 visitants. En total, han estat 8.178 persones, amb diverses jornades al límit de l'aforament de 1.000 persones diàries. El saló, inaugurat el 27 de desembre i clausurat el 4 de gener, ha recuperat algunes de les activitats més icòniques de la seva història, consolidant-se com una de les cites nadalenques més arrelades a la ciutat.
Segons la regidora Tània Infante, la feina feta permet "mirar el futur amb ambició" i fer créixer la Cavalcada sense perdre'n l'essència ni el vincle amb Manresa. Per la seva banda, Isabel Sánchez ha remarcat que posar els infants al centre ha estat clau per a l'èxit del Nadal a la ciutat.