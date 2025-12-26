Sant'Egidio atén 300 persones en el dinar de Nadal de Manresa

La Comunitat de Sant'Egidio de Manresa ha atès unes 300 persones en el seu tradicional dinar de Nadal, celebrat aquest 25 de desembre entre la Casa de la Pau i les instal·lacions de la Joviat. L'acció forma part d'una mobilització solidària molt més àmplia que, arreu de Catalunya, ha permès oferir un àpat de Nadal a milers de persones en situació de vulnerabilitat.
Un dinar de Nadal amb esperit de família a Manresa
A Manresa, el dinar de Nadal de Sant'Egidio ha tornat a convertir-se en una cita marcada pel caràcter acollidor i comunitari. L'entitat ha reunit unes 300 persones, entre les quals hi havia persones sense llar, gent gran amb dificultats i altres col·lectius vulnerables, en un àpat que l'organització defineix com un dinar "de família" amb els "amics de tot l'any".
La celebració s'ha dut a terme entre la Casa de la Pau i la Joviat, gràcies a la col·laboració de voluntaris i entitats que fan possible aquesta iniciativa any rere any amb l'objectiu que ningú quedi exclòs el dia de Nadal.
Una acció estesa arreu del país
La iniciativa de Manresa s'ha emmarcat dins del dinar de Nadal que la Comunitat de Sant'Egidio organitza a diferents punts del territori. A Barcelona, l'entitat ha atès 1.500 persones sense llar, persones grans amb dificultats o refugiades, en un àpat celebrat a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i en vuit espais més de la ciutat.
A més de Barcelona i Manresa, també s'han organitzat dinars a Tarragona i Gavà. En conjunt, aquests àpats fora de la capital han permès atendre prop de 1.000 persones més, segons ha informat la mateixa entitat.
Més enllà dels dinars de Nadal
Sant'Egidio destaca que el Dinar de Nadal és només una part d'un conjunt d'accions solidàries que s'intensifiquen durant aquestes dates. En els darrers dies, l'entitat ha atès unes 5.000 persones sumant els dinars i altres iniciatives, com el lliurament de regals i felicitacions a residències de gent gran o l'ajuda a famílies vulnerables amb lots de Nadal.
Segons recorden des de l'organització, aquests dinars volen ser una taula "capaç de posar juntes persones de diverses religions, cultures i situacions socials" i es presenten com una proposta de pau i fraternitat en un context internacional marcat pels conflictes i la polarització.
Una tradició amb més de quaranta anys d'història
El dinar de Nadal de la Comunitat de Sant'Egidio és una tradició que va néixer el 25 de desembre de 1982 a la basílica de Santa Maria in Trastevere, a Roma. Aquell primer any hi van participar 47 persones, una part important de les quals eren persones pobres.
Des d'aleshores, la iniciativa no ha deixat de créixer. L'any 2024, la Comunitat de Sant'Egidio va asseure a taula més de 250.000 persones en 70 països dels cinc continents, consolidant el dinar de Nadal com una de les accions solidàries més extenses i reconegudes de l'entitat a escala internacional.