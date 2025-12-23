L'Abadia de Montserrat difon una felicitació nadalenca centrada en la llum i els infants

L'Abadia de Montserrat ha presentat aquest Nadal una felicitació especial que pren com a fil conductor els infants i la llum, inspirada en l'Evangeli segons Mateu, i que destaca moments simbòlics de l'any del mil·lenari, amb la participació de l'Escolania i la presència de l'abat Manel Gasch i Hurios.
Un missatge nadalenc amb llum i infants com a protagonistes
Sota el so de la nadala Les dotze van tocant, cantada per l'Escolania de Montserrat, l'Abadia ha volgut transmetre els seus millors desitjos per a aquest Nadal amb un vídeo on la llum i els infants exerceixen de protagonistes. La felicitació pren com a referència la cita de l'Evangeli segons Mateu: "En veritat us dic que, si no canvieu i no us feu com els infants, no entrareu pas al Regne del Cel".
En el vídeo, els infants són el fil conductor que guia els adults fins al naixement de Jesús, considerat com "La llum del món". D'aquesta manera, Montserrat ofereix un missatge simbòlic que combina la innocència de la infància amb la idea de llum com a esperança i guia espiritual.
Moments de llum durant l'any del mil·lenari
La llum ha estat un element central durant els actes del mil·lenari de l'Abadia. Entre les celebracions destacades hi ha la cloenda de l'aniversari dels mil anys, amb 24 focus il·luminant el cel i projectant un feix de llum rotatori sobre la Serralada de Collserola i la vertical de la Basílica de la Sagrada Família.
A més, per primera vegada, s'ha instal·lat a l'atri del monestir un arbre de Nadal il·luminat amb més de 5.000 leds, marcant l'inici del temps d'Advent. En aquest acte, l'abat Manel Gasch i Hurios va subratllar la importància de la llum, recordant que "és molt important en la nostra vida perquè és esperança. La llum ens assenyala el camí, la llum ens ajuda. Posem llums als carrers, als arbres i als pessebres, i des de Montserrat ens hem volgut sumar a aquesta llum, a aquesta festa, i que els pelegrins la trobin també al venir a l'Abadia".
Un altre moment destacat del 2025 va ser la participació de l'Escolania en l'àlbum Lux ("llum" en llatí) de Rosalía, on es posa de manifest la vinculació de Montserrat amb projectes musicals rellevants que difonen els valors de la llum i la cultura catalana.
L'abat Manel Gasch i Hurios i el naixement de Jesús
El punt culminant del vídeo de felicitació mostra com els infants, representats pels escolans, arriben al naixement, on l'abat Manel Gasch i Hurios els espera per posar el nen Jesús al pessebre i oferir la felicitació final. Aquesta escena simbolitza la transmissió de la fe i de la tradició nadalenca, posant l'accent en la importància dels valors de la infància i de la llum com a guia espiritual.
El vídeo combina música, imatges i simbolisme religiós per crear un missatge visual que ressalta la importància de la solidaritat, l'esperança i la connexió entre generacions durant el Nadal. A través d'aquest recurs, Montserrat busca arribar a fidels i públic general, oferint un moment de reflexió i celebració del temps festiu.
Una felicitació amb valor simbòlic i cultural
Amb aquesta iniciativa, l'Abadia de Montserrat manté la tradició de fer arribar un missatge nadalenc que va més enllà del simple desig de bones festes. El vídeo serveix per recordar els valors de la comunitat, la importància de la fe, i la necessitat de veure la llum com a guia en la vida diària.
Els escolans de Montserrat, amb la seva veu i presència, actuen com a símbol de continuïtat i de transmissió cultural, mentre que l'abat representa la tutela espiritual i la cohesió de la comunitat religiosa. Així, la felicitació combina elements musicals, visuals i simbòlics per reforçar la relació entre tradició i celebració nadalenca.
La llum com a fil conductor
El concepte de llum és present no només en el vídeo de Nadal, sinó també en les activitats i actes del mil·lenari, on Montserrat ha fet un ús simbòlic i artístic de la il·luminació. Aquesta aposta per la llum vol transmetre un missatge positiu, d'esperança i de guia, tant en la dimensió espiritual com en la comunitat que visita l'Abadia.
Amb aquesta felicitació, Montserrat reafirma la seva vocació de lloc de trobada i referent espiritual, alhora que utilitza la tecnologia i els recursos audiovisuals per arribar a un públic ampli, més enllà dels pelegrins que visiten el monestir presencialment.
Missatge final
L'Abadia de Montserrat desitja, doncs, un Nadal ple de llum i esperança, recordant que els infants i la seva innocència poden ser una guia per als adults. La felicitació és un recordatori que la llum és essencial, no només com a element festiu, sinó també com a símbol de fe, esperança i comunitat.
El vídeo de Nadal de l'Abadia està disponible als canals oficials del monestir, i convida a tothom a compartir aquests missatges de pau, llum i alegria amb familiars i amics durant les festes nadalenques.