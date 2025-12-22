Montserrat obre reserves i emissions per seguir la litúrgia de Nadal amb la comunitat

Amb l'arribada de les festes de Nadal, l'Abadia de Montserrat es prepara per a la litúrgia pròpia d'aquestes dates i convida els pelegrins a acompanyar la comunitat benedictina en les diferents celebracions. Des de principis de desembre ja estan obertes les reserves i, un any més, els oficis també es podran seguir en directe a través de diversos canals audiovisuals.
Reserves obertes per a les celebracions
L'Abadia de Montserrat ha posat a disposició, des de principis de desembre, el sistema de reserves per facilitar l'accés a totes les persones que vulguin assistir presencialment a les celebracions de Nadal. Les inscripcions es poden fer a través del portal de reserves de l'Abadia, amb l'objectiu de garantir una organització adequada i una bona acollida dels pelegrins durant uns dies de gran afluència.
Des del monestir es recorda que aquestes celebracions formen part de la vida litúrgica pròpia de Nadal i que estan obertes a tothom qui vulgui compartir-les amb la comunitat benedictina.
Seguiment en directe per televisió i internet
Per a totes aquelles persones que no puguin desplaçar-se fins a Montserrat, l'Abadia ofereix la possibilitat de seguir les celebracions a través del seu canal de YouTube. A més, les principals litúrgies també es retransmetran per La Xarxa de Comunicació Local i per TV3, amb la col·laboració de les televisions locals que s'hi adhereixin.
La Missa de Mitjanit, el dimecres 24 de desembre, començarà amb les Matines a 2/4 d'11 de la nit al canal de YouTube de l'Abadia. A partir de 2/4 de 12 es podrà seguir també a La Xarxa i, a les 12, a TV3. L'endemà, dijous 25 de desembre, la Missa Conventual del dia de Nadal es retransmetrà a les 11 del matí tant per YouTube com per La Xarxa.
Calendari de misses durant les festes
El programa de retransmissions continuarà durant els dies següents. La Missa Conventual de diumenge 28 de desembre, a les 11, es podrà seguir per YouTube i La Xarxa. La Missa Conventual de la Solemnitat de la Mare de Déu, l'1 de gener a les 11, s'emetrà pel canal de YouTube de l'Abadia.
Diumenge 4 de gener, la Missa Conventual de les 11 hores es podrà veure a YouTube, La Xarxa i TV3, mentre que la Missa Conventual de la Solemnitat de l'Epifania, el dimarts 6 de gener a les 11, es retransmetrà a través del canal de YouTube de l'Abadia de Montserrat.