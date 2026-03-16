La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de verd pel Dia Mundial del Treball Social

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color verd aquest dimarts, 17 de març, entre les 7 del vespre i 2/4 d'11 de la nit amb motiu del Dia Mundial del Treball Social. L'acció s'emmarca en una iniciativa impulsada per la delegació de la Catalunya Central del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya per donar visibilitat a aquesta professió.
Un gest per reconèixer la tasca del treball social
Amb aquesta il·luminació simbòlica, el consistori manresà se suma un any més a la commemoració d'aquesta jornada, que se celebra anualment el tercer dimarts de març. L'objectiu és sensibilitzar la societat sobre la importància del treball social i posar en valor la feina que desenvolupen els professionals d'aquest àmbit en favor del benestar de les persones i les comunitats.
La iniciativa també vol reconèixer la tasca dels treballadors socials, que intervenen en situacions diverses per donar suport a persones que poden veure compromesa la seva autonomia o les seves condicions de vida.
Lema centrat en l'esperança i la solidaritat
Enguany, la celebració del Dia Mundial del Treball Social es fa sota el lema Construir esperança i harmonia. Un clamor Harambee per unir una societat dividida. El concepte Harambee, procedent del suahili, fa referència a la idea d'unió i de treball col·lectiu per construir esperança i superar les divisions socials.
Aquest missatge posa l'accent en la importància de la cooperació i la solidaritat com a eines per afrontar els reptes socials actuals.
Una disciplina clau per a la cohesió social
El treball social és una disciplina pràctica i acadèmica orientada a promoure el benestar de persones, grups i comunitats. Els professionals d'aquest àmbit treballen conjuntament amb usuaris, institucions i altres especialistes per abordar situacions de vulnerabilitat, conflicte o canvi social.
La seva tasca inclou tant la prevenció com l'acompanyament i la gestió de problemàtiques socials, contribuint a reforçar la cohesió social i a garantir el suport a les persones que més ho necessiten.