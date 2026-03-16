Ulleres de realitat virtual per combatre l'aïllament de la gent gran a Manresa

Les persones usuàries del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de Manresa amb problemes de mobilitat poden gaudir d'experiències culturals immersives sense sortir de casa gràcies a un projecte que utilitza ulleres de realitat virtual. La iniciativa està impulsada pels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central, la Fundació Sant Andreu Salut, la UVic-UCC i l'Ajuntament de Manresa.
Cultura immersiva des del domicili
El projecte permet que les persones ateses pel SAD es puguin submergir en entorns culturals i paisatgístics mitjançant ulleres de realitat virtual que mostren vídeos i imatges en 360 graus. Aquest sistema crea la sensació d'estar físicament dins d'un concert, una exposició, un paisatge natural o un espai emblemàtic.
Les escenes es presenten de manera envoltant i realista, fet que estimula la percepció sensorial i ofereix una experiència cultural més completa. Segons els impulsors de la iniciativa, aquesta proposta no només millora l'accessibilitat a la cultura, sinó que també contribueix al benestar emocional de les persones participants.
L'experiència pot afavorir la connexió amb l'entorn, estimular les capacitats cognitives i activar records positius en persones que, a causa de les seves limitacions de mobilitat, tenen dificultats per participar en activitats culturals fora de casa.
Implantació del projecte al SAD de Manresa
El Servei d'Atenció Domiciliària, de titularitat de l'Ajuntament de Manresa i gestionat per la Fundació Sant Andreu Salut, ha estat l'espai on s'ha desplegat aquesta actuació pionera a la ciutat.
La Fundació ha estat l'encarregada de la implantació operativa del projecte, adaptant l'ús de la tecnologia a les necessitats de cada usuari i garantint un acompanyament professional proper i personalitzat durant les sessions.
Aquesta actuació forma part del compromís de l'entitat amb la innovació, la qualitat assistencial i un model d'atenció centrat en la persona.
Avaluació de l'impacte i ampliació del programa
El projecte compta també amb la col·laboració de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que participa en l'avaluació de l'impacte del programa. Per mesurar els resultats es fa servir l'escala de satisfacció PANA, una eina que permet analitzar l'efecte emocional de l'activitat i la percepció de benestar de les persones participants.
Fins ara ja han participat en la iniciativa 40 usuaris del SAD de Manresa i la previsió és ampliar progressivament el projecte a més domicilis.
Un programa impulsat pel Departament de Cultura
La iniciativa forma part d'un programa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que s'està desplegant en diversos punts del territori amb l'objectiu d'apropar la cultura i l'oci a les persones amb mobilitat reduïda.
En aquesta primera fase, a més del SAD de Manresa, el projecte també s'ha implementat al Centre Ocupacional Amisol de Solsona, als centres de dia de Prats de Lluçanès i de Vic i a la residència de Navarcles.