Navarcles impulsa un projecte comunitari per combatre la soledat de la gent gran

L'Ajuntament de Navarcles i la Fundació Sant Andreu Salut posaran en marxa dilluns 19 de gener el projecte Quedem per dinar?, una iniciativa comunitària pensada per combatre la soledat no desitjada de les persones grans del municipi. La proposta vol millorar el benestar emocional, social i nutricional dels participants a través d'un espai de convivència al voltant de l'àpat del migdia, fomentant la relació personal i la detecció precoç de possibles situacions de fragilitat.
Un espai de relació al voltant de l'àpat
El projecte parteix de la voluntat de convertir el dinar en una eina de cohesió social. Les persones participants podran compartir taula en un entorn acollidor, accedint a menús saludables i equilibrats a un preu assequible. Més enllà de l'alimentació, Quedem per dinar? vol esdevenir un punt de trobada estable que afavoreixi la conversa, el suport mutu i la creació de vincles entre veïns i veïnes del municipi.
Aquesta dinàmica permet, alhora, prevenir situacions d'aïllament social i detectar necessitats personals o socials que puguin requerir un acompanyament específic, reforçant així la dimensió comunitària del projecte.
A qui s'adreça i com funciona
La iniciativa està adreçada principalment a persones majors de 65 anys empadronades a Navarcles que es trobin en situació de soledat no desitjada i que siguin autònomes en el seu dia a dia. El servei s'oferirà al menjador de les instal·lacions de Sant Andreu Salut a Navarcles, de dilluns a divendres, en horari de 13 a 15 hores.
En aquesta primera fase, el projecte compta amb una oferta inicial de deu places, amb la voluntat de poder adaptar-se a les necessitats detectades i avaluar-ne l'impacte al llarg del temps.
Coordinació entre serveis socials i entitat assistencial
L'Ajuntament de Navarcles, a través de l'àrea de Serveis Socials, serà l'encarregat de la gestió del projecte, la derivació de les persones usuàries i el seguiment individualitzat dels participants. També assumirà l'avaluació continuada de la iniciativa per valorar-ne els resultats i possibles millores.
Per la seva banda, la Fundació Sant Andreu Salut aporta l'espai, el servei de menjador i el personal especialitzat, posant al servei del projecte la seva experiència en l'atenció integral a les persones grans. Aquesta col·laboració permet unir l'àmbit comunitari i el professional en una mateixa proposta.
Compromís amb l'envelliment actiu
Amb Quedem per dinar?, l'Ajuntament de Navarcles reforça el seu compromís amb les polítiques de prevenció de la soledat, la promoció de l'envelliment actiu i el suport a la gent gran del municipi. Al mateix temps, Sant Andreu Salut consolida la seva tasca de proximitat al territori i d'acompanyament a persones en situació de fragilitat.
El projecte tindrà una durada inicial d'un any i comptarà amb un sistema de seguiment i avaluació conjunta entre les dues institucions, amb l'objectiu de valorar-ne la continuïtat i l'ampliació en funció dels resultats obtinguts i de les necessitats detectades a Navarcles.