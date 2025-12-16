Mor Secundí Soldevila, exalcalde de Navarcles, als 89 anys

Navarcles ha perdut aquest dimarts Secundí Soldevila Sellarés, als 89 anys, una figura clau de la política municipal durant les primeres dècades de la democràcia. Alcalde pel grup de Convergència i Unió durant dotze anys, Soldevila va tenir una trajectòria de disset anys a l'Ajuntament i va mantenir, també després de deixar la primera línia política, un fort compromís amb el municipi i amb diverses entitats socials.
Una trajectòria vinculada a l'inici de la democràcia municipal
Secundí Soldevila va formar part de la política local de Navarcles des de les primeres eleccions municipals democràtiques de l'any 1979. En aquell primer mandat va quedar a l'oposició, però ja va començar a perfilar una trajectòria que acabaria sent decisiva en el govern del municipi.
L'any 1983 va encapçalar la candidatura de Convergència i Unió i va obtenir la majoria absoluta, fet que li va permetre accedir a l'alcaldia. Soldevila es va convertir així en el segon alcalde de la democràcia a Navarcles, iniciant una etapa que es va allargar durant tres mandats consecutius.
Dotze anys com a alcalde de Navarcles
Entre 1983 i 1995, Secundí Soldevila va exercir com a alcalde durant un total de dotze anys. En aquest període va liderar el consistori en una etapa de consolidació institucional i de transformacions municipals pròpies dels primers anys de democràcia local.
A les eleccions municipals de 1995 es va tornar a presentar com a cap de llista, però un pacte entre el PSC i Iniciativa per Catalunya va donar l'alcaldia a Albert Brunet. Soldevila va passar de nou a l'oposició, tot i que va continuar com a regidor durant dos anys més.
Comiat de la política institucional i compromís social
L'any 1997 va anunciar la seva renúncia a l'acta de regidor i va donar per tancada la seva etapa a la política municipal, culminant un recorregut de disset anys a l'Ajuntament de Navarcles. Tot i això, no es va desvincular del tot de la vida política ni social del municipi.
Després de deixar el consistori, va continuar implicat en el teixit associatiu i social, col·laborant amb entitats com Càritas. També va tenir un paper actiu en l'àmbit polític, impulsant la candidatura de Maria Carme Alòs per Convergència, que va ser alcaldessa de Navarcles entre els anys 2003 i 2007.
Una figura arrelada al municipi
La mort de Secundí Soldevila suposa la pèrdua d'una persona profundament arrelada a Navarcles i vinculada a la seva vida pública durant dècades. El seu pas per l'alcaldia i la seva continuada implicació cívica han deixat empremta en la història recent del municipi.