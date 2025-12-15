15 de desembre de 2025

Iris Hinojosa presentarà el seu poemari «Placenta» a Navarcles

Serà aquest divendres a la Biblioteca municipal

  • Iris Hinojosa presentarà el seu poemari a la Biblioteca de Navarcles -

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 22:29

La Biblioteca de Navarcles acollirà aquest divendres 19 de desembre, a les 7 tarda, la presentació de Placenta, el primer poemari de la navarclina Iris Hinojosa Pérez, psicòloga i artista multidisciplinar.

Placenta és fruit de l'experiència transversal d'haver viscut un procés mèdic delicat durant l'embaràs, un poemari on hi conviuen el vers lliure i els fragments d'un dietari, paisatges i escenes quotidianes, líquid amniòtic i quimioteràpia. Un viatge íntim entre la pulsió vital d'una maternitat incipient i l'amenaça que suposa el diagnòstic de càncer de mama.

I és en això on la poeta posa l'accent, en el procés i el moviment, en la vida que continua.

