Iris Hinojosa presentarà el seu poemari «Placenta» a Navarcles

La Biblioteca de Navarcles acollirà aquest divendres 19 de desembre, a les 7 tarda, la presentació de Placenta, el primer poemari de la navarclina Iris Hinojosa Pérez, psicòloga i artista multidisciplinar.\r\n\r\nPlacenta és fruit de l'experiència transversal d'haver viscut un procés mèdic delicat durant l'embaràs, un poemari on hi conviuen el vers lliure i els fragments d'un dietari, paisatges i escenes quotidianes, líquid amniòtic i quimioteràpia. Un viatge íntim entre la pulsió vital d'una maternitat incipient i l'amenaça que suposa el diagnòstic de càncer de mama.\r\n\r\nI és en això on la poeta posa l'accent, en el procés i el moviment, en la vida que continua.\r\n