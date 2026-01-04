La Cavalcada de Reis de Manresa: recorregut, horaris i novetats

La Cavalcada dels Reis d'Orient 2026 a Manresa iniciarà una nova etapa amb canvis destacats en el format, el recorregut i l'organització. La desfilada tindrà lloc dilluns 5 de gener a partir d'un quart de set de la tarda, amb arribada pel Pont Vell i final a la plaça Major, i incorporarà novetats com nou carrosses renovades, un nou paisatge sonor amb campanes i el repartiment de caramels a mà per reforçar la seguretat. El que també faltarà saber, en clau meteorològica, és si Ses Majestats arribaran a una capital del Bages nevada.
Horari i punt d'inici de la Cavalcada
La Cavalcada de Reis de Manresa se celebrarà el dilluns 5 de gener. L'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar està prevista a 1/4 de 7 de la tarda al Pont Vell, des d'on s'iniciarà oficialment la desfilada pels carrers de la ciutat.
Aquest serà el moment en què també sonaran les campanes de la Seu de Manresa, una de les principals novetats sonores d'enguany, coincidint amb l'arribada de Ses Majestats i l'inici del recorregut. És important tenir presents les afectacions al trànsit i al transport públic causats per l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat.
Recorregut detallat pels carrers de la ciutat
Des del Pont Vell, la comitiva reial seguirà el següent itinerari:
- Carrer de Sant Marc
- Via Sant Ignasi
- Davant de la Fàbrica Nova
- Plaça Bonavista
- Passeig de Pere III
- Muralla del Carme
- Carretera de Vic
- Carrer Infants
- Plaça Europa
A partir d'aquest punt, els Reis d'Orient baixaran de les carrosses i faran el tram final a peu fins a la plaça Major, passant pel carrer de Sobrerroca.
Acte final a la plaça Major
A la plaça Major s'hi instal·larà un escenari circular, pensat per facilitar la visió de l'acte final des de tots els angles. En aquest espai, Melcior, Gaspar i Baltasar adreçaran el seu missatge a la ciutat.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, donarà la benvinguda a Ses Majestats i els lliurarà la clau de la ciutat perquè puguin entrar a les llars i deixar els regals als infants. L'acte es clourà amb alguna sorpresa final i el tradicional castell de focs.
Nou format amb nou carrosses i dues parts diferenciades
La Cavalcada 2026 comptarà amb nou carrosses totalment renovades, tant en l'aspecte escenogràfic com artístic, i amb música creada expressament per a la desfilada.
El recorregut s'estructurarà en dues parts:
- Una primera de caràcter més cerimoniós, amb les carrosses de l'Àngel, el Príncep Assuan i les de Ses Majestats.
- Una segona part més festiva i dinàmica, amb la carrosa del carbó, dues de regals i la carrosa dels caramels.
Tot el conjunt estarà acompanyat per tabalers, grups de ball, mestres de cerimònies i portadors de fanals, amb interacció constant amb el públic.
Caramels repartits a mà i reforç de la seguretat
Una de les novetats més destacades és el canvi en el repartiment de caramels. Aquest any no es llançaran, sinó que es repartiran en mà al llarg de tot el recorregut per evitar aglomeracions i situacions de risc.
Està previst repartir 500 quilos de caramels, procedents del comerç just, sense gluten i etiquetats en català.
Trams tranquils i mesures d'accessibilitat
Per garantir una Cavalcada inclusiva, s'habilitarà un tram tranquil al carrer Infants, amb reducció del volum de la música, pensat per a persones amb diversitat sensorial o que necessitin un entorn més calmat.
A la plaça Major també hi haurà un espai reservat, i els discursos dels Reis d'Orient s'interpretaran en llengua de signes.
El Príncep Assuan i el lliurament de cartes
El Príncep Assuan, primer emissari reial, ja va arribar a Manresa el passat divendres. El lliurament de cartes es pot fer fins aquest diumenge 4 de gener, de 2/4 de 6 a les 8 del vespre, a les haimes reials davant de l'Ajuntament. També hi ha la possibilitat de dipositar les cartes a la Bústia Reial del pati del Kursaal.
Una cavalcada amb participació ciutadana
La Cavalcada de Reis 2026 comptarà amb la participació directa de 265 persones, entre actors, col·laboradors i equips d'organització, i amb la implicació de nombroses entitats de la ciutat, reforçant la voluntat de recuperar una festa col·lectiva, propera i compartida.