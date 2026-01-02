Manresa acull l'exposició «Paisatges Habitacionals» sobre habitatge col·lectiu sostenible

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà del 8 de gener al 13 de febrer l'exposició Paisatges Habitacionals, una proposta que convida a repensar l'habitatge col·lectiu des d'una mirada inclusiva, sostenible i intergeneracional. La mostra combina projectes catalans i referents europeus d'arquitectura social i inclou un muntatge amb materials reciclables i lliures de toxicitat.
Inauguració amb arquitectes de referència
La inauguració tindrà lloc dijous 8 de gener a les 7 de la tarda i comptarà amb la participació dels arquitectes Franc Fernández, vicepresident d'AxA i professor del Departament de Projectes Arquitectònics de l'ETSAV des del 1983, i Amadeu Santacana, arquitecte, doctor per la UPC i cofundador de Nug Arquitectes. Durant la sessió, reflexionaran sobre els paisatges habitacionals i les tensions que afronta l'habitatge col·lectiu en el context urbà i social actual.
Una mirada inclusiva i projectiva a l'habitatge
L'exposició desenvolupa els conceptes de la publicació homònima, oferint un recorregut visual i conceptual que situa l'habitatge col·lectiu en diàleg amb referents europeus. La mostra posa especial èmfasi en la sostenibilitat, tant en els continguts com en el muntatge, i aposta per materials reciclables i lliures de substàncies tòxiques.
Projectes i comissariat
Paisatges Habitacionals està impulsada per la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, AMB·IMPSOL i l'Agrupació d'Arquitectes per l'Arquitectura (AxA). La mostra combina projectes catalans sorgits dels concursos de l'IMPSOL amb una selecció de projectes europeus escollits per despatxos catalans de diferents generacions, promovent un intercanvi de perspectives i experiències.
El comissariat ha anat a càrrec d'Alejandra Liébana, amb l'assessorament de Franc Fernández, Andrea Caparrós i Amadeu Santacana. Els audiovisuals i el muntatge han estat realitzats per carbonneutralstudio.com, reforçant el compromís de la mostra amb pràctiques sostenibles i innovadores en arquitectura.