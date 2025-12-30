«Gegant», amb Josep Maria Pou, obre l'any teatral al Kursaal amb totes les entrades venudes

El Kursaal de Manresa estrenarà l'any teatral aquest diumenge, 4 de gener, a les 6 de la tarda, amb la representació de Gegant, de Mark Rosenblatt. L'obra, protagonitzada per Josep Maria Pou i dirigida per Josep Maria Mestres, arriba a la sala gran amb les entrades exhaurides i proposa una reflexió incisiva, amb to crític i moments d'humor, sobre la responsabilitat pública, els prejudicis i el poder de la paraula.
Un repartiment de primer nivell
Acompanyant Josep Maria Pou sobre l'escenari, el muntatge compta amb Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop i Jep Barceló. Sota la direcció de Josep Maria Mestres, el repartiment dona vida a un text que ofereix un retrat complex i polièdric d'un personatge tan carismàtic com controvertit, en una producció que ha despertat una gran expectació.
Inspirada en fets reals
Gegant se situa a l'estiu de 1983, quan el reconegut escriptor anglès Roald Dahl revisa les proves del seu darrer llibre, a punt d'entrar a impremta. L'escàndol generat per un article antisemita publicat recentment, però, continua ben viu i amenaça de marcar definitivament la seva trajectòria pública i professional.
Una tarda decisiva
L'acció transcorre al llarg d'una sola tarda a casa de Dahl, quan l'escriptor s'enfronta a una interlocutora inesperadament bel·ligerant. En aquest context, es veu forçat a triar entre demanar disculpes públiques o mantenir-se ferm en les seves posicions, assumint el risc de posar en perill la seva fama i reputació.
Una reflexió sobre paraula i prejudici
Josep Maria Pou encarna Roald Dahl, autor d'obres tan conegudes com Matilda, Charlie i la fàbrica de xocolata o Les bruixes, en un moment clau de la seva vida. L'obra explora amb agudesa la frontera entre l'opinió raonada i els perills d'una retòrica dictada pels prejudicis, i convida l'espectador a reflexionar sobre l'impacte de les paraules i les seves conseqüències públiques.