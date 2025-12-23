Ampans i el Teatre Kursaal llancen mil Kursaalets de feltre per a setze funcions de Nadal

Aquest Nadal, el Teatre Kursaal de Manresa i la Fundació Ampans presenten els Kursaalets de feltre, titelles creades per una trentena de persones dels centres ocupacionals d'Ampans per a l'espectacle El meu primer Nadal al Kursaal. La producció celebrarà setze funcions, la xifra més alta de la seva història, entre el 27 de desembre i el 4 de gener, amb música en directe, cançons i personatges que transportaran els més petits a la màgia del Nadal.
Col·laboració especial entre Ampans i el Kursaal
El projecte dels Kursaalets de feltre va sorgir del Servei Educatiu del Teatre Kursaal, amb la idea de convertir el peluix del Kursaalet en una titella de dit. Per portar a terme aquesta iniciativa, es va contactar amb Ampans, fundació que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, del desenvolupament, malaltia mental o en situació de vulnerabilitat. La col·laboració va començar a principis d'any i ha implicat una trentena de persones de dos centres ocupacionals, amb el suport del servei prelaboral, que han participat en diverses tasques com marcar, retallar, cosir i comptar les peces de feltre.
Segons Ampans, la confecció dels mil Kursaalets ha estat un repte històric per a l'entitat, ja que combina un volum de producció molt gran amb un nivell de detalls elevat, superant qualsevol comanda anterior. La feina, que s'ha desenvolupat al llarg de set mesos, ha permès que persones amb diferents capacitats participin activament en tot el procés, aportant valor humà i creatiu a cada titella.
El meu primer Nadal al Kursaal, un clàssic del Nadal a Manresa
L'espectacle arriba enguany a la catorzena edició i es podrà veure en un total de setze funcions, xifra rècord que inclou sessions matinals i de tarda entre el 27 i el 29 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener. Les entrades estan pràcticament exhaurides per a algunes de les funcions, especialment les de les 12 del migdia del dissabte 27 de desembre i del dissabte 3 de gener.
El show, adreçat a infants de 2 a 6 anys, segueix les aventures dels germans Jan i Júlia, personatges que han acompanyat diverses generacions de nens en altres produccions com El meu primer Kursaal, La llegenda de Sant Jordi i Jan i Júlia: let's go camping. Aquesta vegada, els protagonistes conviden els espectadors a viure la màgia del Nadal, amb cançons, tió, Reis d'Orient, pessebre, arbre de Nadal i altres sorpreses que fomenten la participació i l'aprenentatge musical.
Esteve Roig, actor de Masquefa, debuta en el paper de Jan, mentre que Núria Masip, de Monistrol de Montserrat, repeteix com a Júlia després de participar en les dues darreres edicions. L'espectacle compta amb música en directe, a càrrec de David Sisó (piano), Ernest Larroya (bateria) i Alexis Cabrillana (baix), amb text de Cristina Gonzàlez Alsina i direcció de Sílvia Sanfeliu.
Un projecte amb impacte social i educatiu
Per Ampans, els Kursaalets no només representen un encàrrec artesanal, sinó també una oportunitat d'inclusió i aprenentatge. La producció ha permès desenvolupar competències manuals i de coordinació, alhora que fomenta l'autoestima i la creativitat de les persones participants. "És un projecte que combina qualitat artística i compromís social, posant en valor el treball de les persones amb discapacitat intel·lectual", expliquen des de l'entitat.
El Teatre Kursaal destaca que aquesta col·laboració mostra com la cultura i la inclusió poden anar de la mà. Els Kursaalets formaran part de la màgia de l'espectacle i serviran com a element didàctic i decoratiu, reforçant l'aprenentatge musical i l'experiència participativa dels més petits.
Informació pràctica per al públic
Les funcions de El meu primer Nadal al Kursaal es podran veure de la següent manera: el 27 de desembre a les 12.00h, 16.30h i 18.30h; els dies 28 i 29 de desembre a les mateixes hores; el 2 de gener a les 16.30h i 18.30h; el 3 de gener a les 12.00h, 16.30h i 18.30h; i el 4 de gener a les 12.00h i 16.30h.
Les entrades estan a la venda a la web del Teatre Kursaal i a les taquilles del teatre, al preu de 12 euros i 10 euros per a menors de 12 anys. L'espectacle ofereix un espai educatiu i lúdic on els infants poden aprendre cantant, escoltant música i interactuant amb els personatges, alhora que gaudeixen de la màgia del Nadal.
Cultura, inclusió i màgia nadalenca
Aquest projecte conjuga el valor artístic i pedagògic amb el compromís social, donant visibilitat al treball de persones amb discapacitat i creant productes artesanals amb qualitat i detall. Els Kursaalets seran un record tangible d'aquesta col·laboració, i l'espectacle es consolida com un referent de la programació nadalenca de Manresa.
Amb la catorzena edició i el rècord de funcions, El meu primer Nadal al Kursaal reafirma el seu caràcter inclusiu, educatiu i participatiu, convertint-se en un esdeveniment esperat per famílies i infants de tota la comarca durant les festes de Nadal. La iniciativa és un exemple de com la cultura pot integrar valors socials i educatius en un context lúdic i familiar, reforçant la proximitat entre comunitat, educació i art.